【ESG】畢馬威調查：COP26呼籲服裝業承擔減碳工作　8成企業冀在2027年前提升供應鏈透明度

▲ Serai 行政總裁任偉銘（左）畢馬威中國消費品零售行業主管合夥人（亞太區）利安生（右）

畢馬威及由匯豐銀行旗下B2B 技術平台Serai 進行聯合調查發現，近年服裝業供應鏈的可持續性及透明度受消費者及政府關注，超過66%服裝業內人士認為供應鏈透明度是一個「非常重要」的議題，不過僅有15%受訪者表示，可完全循處理及生產工序追蹤到產品所用物料及配件的產地來源。

報告在今年8月進行，訪問逾 200 名代表不同規模的 品牌、零售商、供應商、生產商及採購代理的高級管理層外，亦透過與多家服裝品牌、生產商、協會及解決方案供應商深入訪談得出研究結果。

畢馬威：COP26呼籲服裝行業減碳 預計更多法規出台

畢馬威中國消費品零售行業主管合夥人（亞太區）利安生（Anson Bailey）接受訪問時指，聯合國氣候變化大會（COP26）呼籲服裝行業需承擔減碳工作，預計各地更多相關法規即將出台，加上企業愈趨重視ESG工作，驅動企業增加對供應鏈更高透明度及可追溯性的需求。

Serai 行政總裁任偉銘接受訪問時則稱，過去基於技術困難，企業難以完全了解供應鏈所有原料的來源，例如若生產一條褲子，單是其棉花的供應鏈已涉及超過11 不同的公司，加上金屬拉鍊、配飾，單是一件貨品，可能有多達 50 家公司參與生產。

超過80%受訪者期望在2027年前提升透明度

任偉銘又稱，調查發現全球大型服務公司也無法追踪材料，只有2成公司實際上可以了解其供應鏈合作夥伴，並且只有6分之1的公司可以追踪其供應鏈的材料，更是主要以手動進行。

調查提到超過80%受訪者期望在2027年或之前落實執行提升透明度解決方案，任偉銘稱，Serai 建立了一個結合現存解決方案的平台，執行速度更快，成本更低。他續指，平台靈活且具彈性，企業可邀請其供應鏈合作夥伴在平台組建自家生態圈，互相分享供應鏈資訊，此外，也可以透過平台搜索其他供應商資料，提高可追蹤性。

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記者：李哲毅