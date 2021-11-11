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【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌

科技 13:15 2021/11/11

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YouTube宣布由即日起，將全面隱藏「Dislike」按鈕的數字顯示，並稱是為了減少網絡欺凌，讓創作者能夠避免騷擾。

不少網民在觀看YouTube影片時，評論或給予Like（讚好）與Dislike（倒讚）來表達對影片內容的喜惡，但卻成為創作者無形的壓力。YouTube宣布由即日起，將全面隱藏「Dislike」按鈕的數字顯示，並稱是為了減少網絡欺凌，讓創作者能夠避免騷擾。

【YouTube新政策】YouTube擬加強管制兒童模式　違者將遭刪影片或影響獲利

【YouTube】YouTube Music下月開始　限制免費用戶觀看音樂MV

YouTube在網誌中宣布，由即日起，陸續將平台內的影片之Dislike數字隱藏。但為了助用戶調整演算法的推薦內容，或是做為意見表達的方式，YouTube依然會保留Dislike按鈕，不過數量就不再公開顯示，只供創作者在後台查閱。

YouTube指出，該企明白許多觀眾會藉影片Dislike的數量，作參考是否觀看影片。惟官方希望打造包容及尊重的環境，讓創作者能夠展現創作，避免騷擾。YouTube補充，是次推出政策是因有部分初開始或小型的頻道向該企投訴，認為有部分觀眾會針對新設立頻道進行攻擊，是不合理及不公平的。

事實上，YouTube於今年3月就開始進行局部測試，隱藏部分影片的Dislike數字。測試結果顯示，一些針對性的攻擊情況明顯地減少了。

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責任編輯：曾曉汶

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