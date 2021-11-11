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【ET午市精點】恒指受制二萬五　騰訊績後挫3% 能見曙光？

股市 12:30 2021/11/11

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港股承接美股跌勢低開百點，恒生指數低開140點，開報24856點，曾經短暫倒升但仍受制二萬五關口。中午恒指收報24956點，跌37點。重磅股騰訊 （00700） 績後跌逾3%，能見曙光？港股走勢如何？獨立股評人「股領袖」（Tony）於《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3104418

 

欄名 : ET午市精點

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