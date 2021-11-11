【ET午市精點】恒指受制二萬五 騰訊績後挫3% 能見曙光？ 股市 12:30 2021/11/11 分享： 港股承接美股跌勢低開百點，恒生指數低開140點，開報24856點，曾經短暫倒升但仍受制二萬五關口。中午恒指收報24956點，跌37點。重磅股騰訊 （00700） 績後跌逾3%，能見曙光？港股走勢如何？獨立股評人「股領袖」（Tony）於《ET午市精點》為你分析。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3104418 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】內地PPI超預期 港股曾跌300點 車股受壓 2021/11/10 【ET午市精點】內地PPI超預期 港股曾跌300點 車股受壓 【ET午市精點】港股反彈乏力 半日高開低走（附Time Code） 2021/11/09 【ET午市精點】港股反彈乏力 半日高開低走（附Time Code） 【ET午市精點】六中全會開幕港股續跌 藥股挫 濠賭股造好（附time code） 2021/11/08 【ET午市精點】六中全會開幕港股續跌 藥股挫 濠賭股造好（附time code） 【ET午市精點】恒指25000水平爭持 滙控、渣打向下 － 李偉傑為你分析後市走勢（附time code） 2021/11/05 【ET午市精點】恒指25000水平爭持 滙控、渣打向下 － 李偉傑為你分析後市走勢（附time code） 外圍造好惟港股仍弱 恒指一度由升轉跌（附Time code） 2021/11/04 外圍造好惟港股仍弱 恒指一度由升轉跌（附Time code） 騰訊 美股 恒生指數 指數 港股