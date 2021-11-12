青協首辦「跑21」 12位青年走勻港九新界　為青年體育發展籌款

不少跑友以「一生人跑一次馬拉松」為目標；有12位青年則越級挑戰124公里長跑，將於12月4日參與「跑21」，即跑經香港青年協會遍佈全港的21所青年空間，期望鍛鍊個人意志及耐力，同時為青協青年體育發展籌款，讓更多基層青年得到參與運動訓練及賽事的機會。詳情可瀏覽捐款網站giving.hkfyg.org.hk。



12位年齡介乎18至25歲之學生及在職青年，部分沒有接受過正規運動訓練，疫情期間長期留在家中，日常規律及社交生活被打亂，影響到之前定下來之個人目標，體能亦有所下滑，因此期望透過長跑，重燃各人的鬥志和正能量。

▲ 青協「跑21」獲香港著名越野跑手黃浩聰作為培訓顧問，分享跑步心得和親自指導，期望團隊能在充分訓練及準備下完成創舉。

青協「跑21」獲香港著名越野跑手黃浩聰作為培訓顧問，分享跑步心得和親自指導，期望團隊能在充分訓練及準備下完成創舉。黃浩聰認為是次活動很有意義，坦言對這批青年來說是「超級難的任務」。他非常欣賞青年鼓起勇氣挑戰極限，短短3個月已嘗試跑到40公里、50公里，再到60公里，未來會作更嚴謹的訓練。他預計活動當日有三分之一時間是考驗臨場發揮能力，即使部分青年可能要上接駁車小休，期望最後12位青年能一起跑過終點。



12位青年由8月開始，進行為期18星期的運動訓練。他們將會在12月4日零時零分於葵芳青年空間起步，沿經青協轄下21所青年空間，包括荃灣、屯門、天水圍、粉嶺、大埔、沙田，再到九龍的樂富、紅磡、港島東區等地方，最後以將軍澳的康城青年空間作終點，全程共124公里。

▲ 參與青協「跑21」的青年每星期練跑，未來會作更嚴謹的訓練。

其中一位女跑手、大學四年級學生鍾思慧，跑齡約有7年。疫情期間她很少外出，亦因運動場關閉而停跑，「跑步已成為我生活一部分，一整年沒有跑步令我顯得不自在，也感到內疚。參與是次慈善長跑，可以讓我重拾跑步的樂趣，也重新做運動，認識到更多跑友。」要與其他男隊友一起訓練體能和追趕速度，有時也非常吃力，「有一次在吐露港公路附近訓練，炎熱天氣加上不習慣晨早跑，真的身體不適，抖不過氣來。」幸而思慧得到其他跑友的支持，領略到團隊精神的重要性，因此很享受團跑的氣氛。

▲ 鍾思慧(左三)和霍伯銚(左一)，與其他隊友將於12月4日參與124公里的青協「跑21」，期望鍛鍊個人意志及耐力，同時為青協青年體育發展籌款。

從事餐飲業、19歲的霍伯銚在工餘時間訓練跑步，「我未試過跑這麼長途，亦擔心不夠耐力，但仍然希望接受挑戰，跑得愈長愈好。」他感謝顧問黃浩聰的特訓，了解到長跑姿勢、竅門和應有的心理狀態，學習體能在極限下繼續前行。是次長跑的特色，以青協轄下21所青年空間設定路線，跑勻港九新界。伯銚提到訓練時途經沒有去過的地方，另有一番體驗，「有次朝早跑到天水圍公園附近，樹木和排水道在微弱的陽光照射下，發出亮閃閃的金線，感覺像去了日本，也發現香港有這美麗的一面。」



香港青年協會社區體育部致力於社區推廣熱愛體育運動的氣氛，鼓勵青少年以團隊運動，培育健康體魄，鍛鍊意志，並帶動社區體育發展。同時亦透過不同主題的體育活動推動社區服務，讓青少年以體育連繫社區。

（資料由客戶提供）