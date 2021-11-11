【COP26】初步協議提4大要點 窮國批氣候融資不足

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26） 周三（10日）公布初步協定，當中包括提議各國加快逐步淘汰媒炭、放棄補貼化石燃料，更呼籲所有發達國家將氣候融資承諾增加一倍，幫助發展中國家應對氣候變化。但有貧困國家指出，草案未有強調氣候資金的重要性。

奧巴馬批大國缺席 籲各國及早逆轉氣候災難 【下一頁】

COP26主辦國英國周三公布初步協議草案，希望在餘下3日會議各國能就草案達成一致共識。草案內容包括4大要點，要求各國明年重返談判，審視及加強減排計劃、明年年底前制定長期戰略在本世紀中葉實現碳中和， 要求於2030年前減少碳排放45% 及共同限制將全球溫度上升不多於攝氏1.5度。

此外，草案亦呼籲各國加快淘汰煤炭及化石燃料補貼，要求所有發達國家將氣候融資承諾增加， 幫助其他深受影響的發展中國家適應氣候變化。

但貧窮國家指，草案對要求發達國家向發展中國家提供氣候融資的篇幅過於薄弱，認為COP26需要增加討論氣候融資細節，以協助它們減排及應對氣候變化的影響。

逾40國同意棄用煤炭 2030年起逐步淘汰 【下一頁】

代表37個最受氣候變化影響的小島國家聯盟主席韋伯森（Aubrey Webson）指出，草案為全球應對氣候變化提供基礎，但需要加強應該弱勢國家的需求，特別是金融方面。韋伯森強調，如果富國不擴大提供資金的規模，將無法實現減排目標及限制升溫不多於攝氏1.5度。

韋伯森續指，草案大多使用「敦促」、「呼籲」及「鼓勵」等字眼，無法強調氣候變化嚴重性，讓人感覺並不是認真對待這場氣候危機。

此外，其他發展中國家亦認為，COP26需要提出更明確承諾，迫使各國進一步提高減排力度。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明