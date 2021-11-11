【蘋果爭議】蘋果上訴失敗　App Store需開放第三方支付

▲ 蘋果最近遭美國法官駁回上訴，要求蘋果必須遵守裁決，在12月9日前開放第三方支付。

蘋果（Apple）早前遭遊戲開發商Epic Games控告，指蘋果阻止第三方支付的做法違反市場競爭原則，美國法院於今年9月宣判蘋果違反了加州的公平競爭法，要求蘋果給予解決方法，惟蘋果當時不甘並提出上訴，要求取得暫緩執行令。但最近蘋果卻遭美國法官駁回上訴，要求蘋果必須遵守裁決，在12月9日前開放第三方支付。

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外媒TechCrunch報道指，代表蘋果的律師Mark Perry辯稱，允許在App Store上連接外部支付將是一個艱難的過程，可能為iOS生態系統帶來安全及私隱風險，要解決許多工程、經濟、商業及其他問題，也需要指引來保護兒童、開發者、消費者和公司，故此蘋果需要更多時間來處理這個問題，要求額外寬限數個月處理。Epic Games法律顧問則批評，蘋果是在採用拖延策略。

其後法官羅傑斯在判決書中提到，蘋果的建議存在缺陷，質疑該企可能再拖延3至5年，因此拒絕給予額外時間。羅傑斯並進一步表示，法庭可以設想多個方案，讓用戶、開發者及消費者權利受到保護。因此，蘋果目前必需要在12月9日前允許開發者連接到外部付款機制，但蘋果表示，有意就案件繼續上訴。

Google反壟斷案同敗訴 需付天價罰款

除了蘋果外，歐盟普通法院（General Court）也駁回另一科技巨頭Google反壟斷上訴案，Google需要繳交24.2億歐元（約218億港元）巨額罰款。

Google被控濫用市場優勢地位，在搜索結果中偏袒自家Google Shopping比價購物服務，遭歐盟執委會重罰。

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責任編輯：曾曉汶