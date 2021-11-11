【德國疫情】確診數續創新高 聖誕市集或連續兩年取消（第二版）

德國新冠肺炎疫情一度放緩，惟近日確診人數再次回升，更連續4日創新高。不少州分及城市的聖誕市集及其他節慶活動原先舉行在即，但德國疫情回溫，去年停辦的各種大型活動及聖誕市集恐怕會再次被取消。

（第二版更新德國最新確診人數）

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德國政府繼周三（10日）宣布新增近4萬確診後，周四（10日）公布新增逾5萬人確診，連續4日打破紀錄，累計確診已接近490萬人。政府預計聖誕節時數萬德國民眾將會出遊，屆時預料確診人數只會持續增加，未來10日可能出現日增10萬確診。

德國不少醫院警告，深切治療部或在聖誕節前不勝負荷。柏林Charité醫院表示，已取消所有非緊急手術，騰空病床予新冠患者。

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德國的聖誕市集及其他活動今年再次舉辦，並即將開始。但受疫情影響不少聖誕市集決定收緊防疫，如查看疫苗接種或新冠康復證明及加設圍欄控制進出，希望活動能夠如期舉行。德國衛生部門及不少市集主辦團體呼籲民眾，前往聖誕市集時保持社交距離及戴好口罩。

南部巴伐利亞州（Bavaria）﹑薩克森州（Saxony）及圖林根州（Thuringia）已宣布取消大多聖誕市集，指現時疫情下照常舉辦是非常不負責任。柏林夏洛滕堡（Charlottenburg）聖誕市集亦因口罩令及場地禁酒令宣布取消。

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責任編輯：吳漢培