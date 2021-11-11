【領展823】領展績後收升逾2%　花旗調升目標價、料未來3年續增派息

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領展 （00823） 昨日公布半年業績，宣布增加每基金單位分派13%，同時宣布收購兩項香港汽車服務和倉庫物業。領展業績後獲花旗上調目標價，由84元上調至89.8元，維持領展「買入」評級且續視為收租股首選。領展於昨午公布業績後，股價已升1.3%，今早股價最多升3.6%，見73元，收報71.95元，升2.2%。

領展58億收購兩項香港汽車服務中心物業 一周兩度收購，圖集可見【下一頁】

*領展 （00823） 80元有貨，加注好唔好？*【按此→重溫今早《ET開市直擊》 - 附Time code）

花旗：領展今後4年派息年均可增6%

花旗指出，隨領展租戶銷售從疫情完全復甦，並計入集團新收購項目貢獻，預期領展即使2023年起停止每單位14港仙的酌情分派，推算領展在2021至24年，每單位分派年均增長可達6%。

花旗分析，領展股價短線刺激因素包括第二輪消費券的作用，認為明年2月公布的業績可推動公司基金單位價值。

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