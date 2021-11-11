Tesla（TSLA）出現勁敵？美股新股電動卡車生產商Rivian（RIVN.NASDAQ）周三首日上市股價飆升，首日交易更創2014年以來美國IPO之最，被譽為Tesla（TSLA）的勁敵；Rivian（RIVN.NASDAQ）值得追入嗎？短炒定長揸？獨立股評人唐牛為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：騰訊績差股價危？ 「雙11」要睇啲乜（附Time code）

Time code：

00：18 - 市場焦點速覽 騰訊業績解讀

01：12 - 外圍市況速報 Amazon、Meta、Rivian

02：06 - 港股ADR速覽

02：30 - 亞太股市早段表現

03：07 - 美國通脹加劇 美股回調壓力大嗎？

04：53 - 美股買賣策略 唐牛分享長揸及短炒持倉

06：41 - 美股新股Rivian（ RIVN.NASDAQ）買賣策略

08：17 - 美股是否要開始食糊？

09：45 - 港股上日市況速覽

11：07 - 騰訊 （00700） 業績解讀 也談元宇宙？

12：51 - 騰訊 （00700） 前景點睇？唐牛談買賣操作

15：35 - 港股市況點睇 反彈幅度有限？

16：33 - 內房股挾上 搏唔搏得過？

17：14 - 友邦 （01299） 周五公布季績 可以搏反彈？

19：05 - 「雙11」概念炒唔起

20：07 - 阿里巴巴 （09988） vs京東集團 （09618） 前景怎樣

21：15 - 觀眾問股：領展 （00823） 80元有貨，加注好唔好？

22：15 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （1772） 160元買入，

想問下前景，可以重返買入價嗎？

22：51 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 沒有貨可以買嗎？

25：06 - 港股開市前市況速報

26：52 - ET個股推介：泡泡瑪特 （09992）

27：51 - 觀眾問股：新股安能物流 （09956） 追揸沽策略

29：27 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 、微創機械人 （02252） 、新股安能物流 （09956）

30：38 - 觀眾問股：由騰訊 （00700） 換碼買三星環球半導體 （03132） 可以嗎？現有5手

31：36 - 觀眾問股：美股Lucid Motors（LCID.NASDAQ）等下周業績後再部署？

32：26 - 觀眾問股：招行 （03968） 66元買入，現在怎操作好？

33：35 - 觀眾問股：南方醫療健康 （03174） 買賣策略

34：42 - 觀眾問股：醫思健康 （02138） 傳農曆新年前先有限度通關可以點？

35：38 - 觀眾問股：lululemon（LULU.NASDAQ）可不可以加注？

36：41 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 現價可買嗎

37：34 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 搏通關現價搏可以買嗎？

39：09 - 觀眾問股：京東集團 （09618） 沒有貨可以買嗎？

40：34 - 半導體股走勢點睇？談中芯 （00981）

42：03 - 觀眾問股：Nvidia（NVDA.US）205美元有少量，可以加注嗎？

43：10 - 觀眾問股：火岩控股 （01909） 氣數已盡？

44：02 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價買得過？

45：05 - 港股開市後早段市況速報

47：23 - 觀眾問股：力勁 （00558） 要存戒心嗎？

48：40 - 觀眾問股：火岩控股 （01909） 可以沽空嗎？

49：00 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 一直覺得可靠，但出出入入的綜合成本是140左右，現價已經跌了30%有多，請問是否還能持有下去。

50：08 - 觀眾問股：中遠海發 （02866） 高位買入怎麼辦？

50：08 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 15元買入、之前18元唔放，而家跌返，應該怎樣操作？

52：12 - 財經日誌提提你