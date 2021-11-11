【植物肉美股】Beyond Meat第三季淨虧損擴1.8倍　盤後跌近兩成

▲ 植物肉Beyond Meat第三季業績遜預期 淨虧損擴1.8倍至5482萬美元

美國植物肉品牌Beyond Meat（美：BYND）今早公布第三季度業績，季度淨收入達1.06億美元，按年增長13%；期內淨虧損達5481.6萬美元，虧損按年擴大1.8倍；兩者均遜於市場預期。Beyond Meat美股盤後挫近兩成，報76.9美元，跌18.6%。

Beyond Meat表示，第三季度淨收入增長，主要是因國際客戶的銷售額按年增加142.5%，不過美國市場的淨收入按年下跌13.9%，主要由於整體需求下降，以及惡劣天氣影響。

總裁兼首席執行官Ethan Brown表示，近期市場及經營環境不佳，但公司關注長期策略，將繼續通過與美國國內企業以及全球企業合作，推進植物性肉類擴展。

公司表示，受新冠疫情、供應鏈中斷等多種潛在因素影響，若果新冠疫情及相關影響持續，料未來的經營業績或會繼續未達預期。公司預計今年第四季度的淨收入在8500萬至1.1億美元之間。

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記者：梁安琪