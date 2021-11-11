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【BNO移民英國】英議員提出修正案 倡放寬BNO申請資格

環球社會熱點 10:46 2021/11/11

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英國1月底開放讓符合領取英國國民海外護照（BNO）資格的香港人申請BNO赴英，移居英國成為熱門議題之一。英國保守黨有國會議員提出，放寬BNO申請資格，讓父母其中一方有BNO的人士亦合資格申請。

【BNO移民英國】平均樓價首破283萬 連升4個月 【下一頁】

曾任內閣成員的祈達文（Damain Green）本周提出《國籍與邊界法案》（Nationality and Borders Bill）的修正案，建議英國放寬BNO申請資格，只要父母其中一人擁有BNO便可符合申請資格。

一旦修正案獲通過，即在1997年後出生港人可憑父母其中一方擁有BNO，申請領取BNO。據悉，修正案獲21名國會議員支持。

英國極右支持者或增加 研究指52個地區高危 【下一頁】

祈達文受訪時表示，英國對香港年輕人有「道德責任」（moral obligation），促請現時英國政府內閣官員接受修正案，糾正現行政策的不公。祈達文認為，此舉同時能夠紓緩英國難民系統的壓力。

英國內政部數據顯示，截至今年6月，尋求英國庇護的港人數目由21人上升至124人，當中包括14名未成年人士。

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責任編輯：吳漢培

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