▲ 【美企業績】迪士尼營收+Disney+訂戶增長遜預期 盤後股價挫半成

迪士尼（美：DIS）第四財季業績遜預期，盤後股價跌半成。截至10月2日止第四財季，迪士尼收入185億美元，同比增長26%，但差過市場預期的188億美元；每股盈利0.37美元，亦低過市場預期的0.51美元。

Disney+訂戶增長遜預期

季內，Disney+全球付費訂戶數增加210萬戶，訂戶總數達到1.181億戶，符合該公司預測，但遠遜於市場普遍預期。分析師原先預期可達1.254億戶，相當於增加940萬戶。

迪士尼執行長Bob Chapek重申目標，即2024年Disney+全球付費訂戶數達2.3億至2.6億戶。由於疫情導致電影院和遊樂園關閉長達1年多，Disney+成為迪士尼的營運亮點和股價救星，今年3月訂戶正式突破1億大關。

按業務劃分，樂園、體驗和產品部（Parks， Experiences and Products）收入大增99%至54.5億美元，營業收入6.4億美元，主要受惠迪士尼全球6座主題樂園已恢復營業，包括佛州、加州、上海、日本、香港和巴黎，旗下所有郵輪也重啟航行。

迪士尼媒體與娛樂發行部（Disney Media and Entertainment Distribution）營收年增9%至130億美元，但營業收入下滑39%至9.5億美元。

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