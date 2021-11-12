【元宇宙】官媒：元宇宙概念是國外科網企為解決流量見頂而拋出　批熱炒元宇宙不可取

▲ 官媒：元宇宙概念是國外科網企為解決流量見頂而拋出 批熱炒元宇宙不可取

內地近期頻頻出招為元宇宙（Metaverse）降溫。元宇宙近期成為市場追捧焦點，內地《經濟日報》今日發表評論文章指，國外大型互聯網公司為應對流量見頂的現實問題，紛紛表示將建設一個更加真實的虛擬世界以吸引客群，並拋出「元宇宙」概念，但「元宇宙」離尋常百姓還很遠，熱炒元宇宙概念股不可取。

評論文章指，「元宇宙」概念確實為行業畫展畫出一張「大餅」，可能帶來長期投資機會，但反觀國內被熱炒的「元宇宙」概念股，卻發現公司多為遊戲軟件公司，與國外互聯網公司的「元宇宙」概念相去甚遠，反問國內資本對「元宇宙」概念的認識是否僅停留在遊戲層面，若真如此，這一「元宇宙」空難以吸引資金的持續流入，提醒個人投資者應對當前被熱炒的「元宇宙」概念股保持清楚認識。

深交所發函要求公司說明「元宇宙」關聯性

另外，據內媒報道指，早前多間在深交所上市的科技公司，收到深交所關注函，要求公司說明其主營業務、主要產品、以及合作各方與元宇宙的關聯性。部分公司亦被要求說明，是否存在主動迎合市場熱點炒作公司的情形，要求針對元宇宙概念作出必要澄清和風險提示。

據報道指，有部分深交所上市公司，早前曾在互動平台透露，其產品能夠用於元宇宙建設基礎設施，或指公司將會加大在元宇宙方面的投資。深交所發函，要求公司說明是否有迎合市場熱點炒作公司的情況，另外亦要求公司詳細說明現有業務與元宇宙行業的相關性，收入利潤佔比、人才技術及業務儲備等是否已經準備充足，以及是否能形成穩定業務模式。

部分公司回應關注函時表示，均未能清楚擬定元宇宙的定義，而有關產品、或投入計劃，仍然處於測試或探索發展階段。

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