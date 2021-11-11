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【元宇宙】元宇宙概念熱炒　深交所發函要求公司解釋與元宇宙關聯

新經濟追蹤 10:10 2021/11/11

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元宇宙概念熱炒　深交所發函要求公司解釋與元宇宙關聯

元宇宙成為近期市場追捧概念。據內媒報道指，多間在深交所上市的科技公司，收到深交所關注函，要求公司說明其主營業務、主要產品、以及合作各方與元宇宙的關聯性。部分公司亦被要求說明，是否存在主動迎合市場熱點炒作公司的情形，要求針對元宇宙概念作出必要澄清和風險提示。

據報道指，有部分深交所上市公司，早前曾在互動平台透露，其產品能夠用於元宇宙建設基礎設施，或指公司將會加大在元宇宙方面的投資。深交所發函，要求公司說明是否有迎合市場熱點炒作公司的情況，另外亦要求公司詳細說明現有業務與元宇宙行業的相關性，收入利潤佔比、人才技術及業務儲備等是否已經準備充足，以及是否能形成穩定業務模式。

部分公司回應關注函時表示，均未能清楚擬定元宇宙的定義，而有關產品、或投入計劃，仍然處於測試或探索發展階段。

【ET財智Talk】元宇宙概念股熱炒？　利達黃耀宗教路聚焦3大主題布局美股（立即收看） 

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