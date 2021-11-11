  • 22°C
香港時間 : 20211111日 (四) 10:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

運動休閒仍是潮流

宏觀解讀 09:40 2021/11/11

分享：

自2019年第一季起，我們便提出了受千禧世代追捧的潮流——運動休閒這個投資新主題。運動休閒自提出至今已超過兩年，其表現如預期般理想，預計人口結構的變化和消費者對休閒服飾偏好的轉變，令這個主題的在未來數年全球的動力仍會保持強勁。根據ResearchandMarkets預計，運動休閒的市場規模將從現時的1,440億美元在五年後擴大到2,810億美元，複合年增長率達14.3%。此外，我們還看到了兩個對運動休閒有利的因素。

首先，疫情改變了消費者對健康和舒適的追求。自新冠肺炎以來，各種的鎖所和出行的不便推使消費者更習慣地利用網上購物平台在網上購物，加強了對健康和保健的意識，同時亦加速追求時尚休閒的潮流。然而，這些消費習慣的轉變至今沒有停止的跡象。True Fit早前對一萬七千個萬牌和一億八千萬位客戶進行了分析，發現自疫情以來，運動休閒的銷售額增長了84%。我們相信運動休閒不是短暫的時尚，相反，這是反映了消費者消費習慣轉變的長期趨勢。

其次，社交媒體成為了運動休閒銷售的另一個關鍵驅動因素。根據雅虎財經一項調查，有50%的千禧世代和52%的Z世代信任有影響力的品牌推廣。例如一些國際知名運動品牌和與網絡紅人合作，利用網絡紅人在社交平台上強大的影響力來推廣運動休閒的潮流。

運動休閒的潮流為以這為主的體驗品牌帶來強勁的營利，從而推動股價節節上升。自我們提出這個投資主題以來計算，擁有高運動休閒曝光率的品牌的平均回報比其他運動品牌高出超過三成。因此，我們相信這個投資主題的趨勢將會持續。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

最新專欄文章 更多

星級展望 - 新元信貸前景可觀
2021/11/04
新元信貸前景可觀
星級展望 - 滯脹恐慌是海市蜃樓還是現實？
2021/10/28
滯脹恐慌是海市蜃樓還是現實？
星級展望 - 油價上漲　歐洲石油綜合企受惠
2021/10/21
油價上漲　歐洲石油綜合企受惠
星級展望 - 從容應對減少買債
2021/10/15
從容應對減少買債
星級展望 - 量化寬鬆環境下　債券市場份額仍在下降
2021/10/07
量化寬鬆環境下　債券市場份額仍在下降
股票 運動

上一篇文章

【內房危機】傳人行考慮放寬房地產政策限制　助財困內房脫手資產

下一篇文章

【業績｜濠賭股】銀娛第三季經調整EBITDA為5.03億元　按季跌近56%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期　上季行業適應監管及經濟形勢變化
【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期　上季行業適應監管及經濟形勢變化
【恒大3333】恒大違約在即？　3筆逾期利息寬限期今日屆滿涉近12億元
【恒大3333】恒大違約在即？　3筆逾期利息寬限期今日屆滿涉近12億元
【開市9點半】騰訊收市放榜　美焦點股超波動　Tesla 3天跌兩成　馬斯克弟上周五高位出貨
【開市9點半】騰訊收市放榜　美焦點股超波動　Tesla 3天跌兩成　馬斯克弟上周五高位出貨
【美股收市】通脹6.2%逾30年高 道指急跌240點 納指挫近1.7%
【美股收市】通脹6.2%逾30年高 道指急跌240點 納指挫近1.7%
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR僅低港1元　夜期卻跌191點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR僅低港1元　夜期卻跌191點（不斷更新）
【友邦1299】友邦曾跌半成創52周低　成交急增、周五公布季績
【友邦1299】友邦曾跌半成創52周低　成交急增、周五公布季績
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款