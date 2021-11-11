自2019年第一季起，我們便提出了受千禧世代追捧的潮流——運動休閒這個投資新主題。運動休閒自提出至今已超過兩年，其表現如預期般理想，預計人口結構的變化和消費者對休閒服飾偏好的轉變，令這個主題的在未來數年全球的動力仍會保持強勁。根據ResearchandMarkets預計，運動休閒的市場規模將從現時的1,440億美元在五年後擴大到2,810億美元，複合年增長率達14.3%。此外，我們還看到了兩個對運動休閒有利的因素。

首先，疫情改變了消費者對健康和舒適的追求。自新冠肺炎以來，各種的鎖所和出行的不便推使消費者更習慣地利用網上購物平台在網上購物，加強了對健康和保健的意識，同時亦加速追求時尚休閒的潮流。然而，這些消費習慣的轉變至今沒有停止的跡象。True Fit早前對一萬七千個萬牌和一億八千萬位客戶進行了分析，發現自疫情以來，運動休閒的銷售額增長了84%。我們相信運動休閒不是短暫的時尚，相反，這是反映了消費者消費習慣轉變的長期趨勢。

其次，社交媒體成為了運動休閒銷售的另一個關鍵驅動因素。根據雅虎財經一項調查，有50%的千禧世代和52%的Z世代信任有影響力的品牌推廣。例如一些國際知名運動品牌和與網絡紅人合作，利用網絡紅人在社交平台上強大的影響力來推廣運動休閒的潮流。

運動休閒的潮流為以這為主的體驗品牌帶來強勁的營利，從而推動股價節節上升。自我們提出這個投資主題以來計算，擁有高運動休閒曝光率的品牌的平均回報比其他運動品牌高出超過三成。因此，我們相信這個投資主題的趨勢將會持續。