【內房危機】傳人行考慮放寬房地產政策限制　助財困內房脫手資產

內地據報考慮放寬規則，讓陷入困境的開發商出售資產，以避免出現違約並對更廣泛的經濟構成打擊。華爾街日報報道，人行正在考慮為資金緊張的房地產公司開闢一條脫手項目的途徑，允許買家（可能是國有企業）在不讓項目相關債務影響自身負債率的情況下接管資產。

財困內房股今早個發展，花樣年 （01777） 急升半成，最新報0.375元；中國奧園 （03883） 現升2.5%，最新報2.49元；世茂 （00813） 現跌逾1%，最新報10.38元；恒大 （03333） 現升逾2%，最新報2.42元。

國企據報向監管部門建議放寬三條紅線指標【下一頁】

據悉，人行考慮放寬監管內房債務的「三條紅線」，例如容許國企等收購其他內房的項目時，相關債務可以獲豁免，不計入買方的債務比率。因為不少國企現時不想收購資產，正是擔心收購會令債務明顯上升，甚至觸及「三條紅線」限制。

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彭博：中國政府擬售恒大資產予其他開發商 境外投資者利益非首要考慮【下一頁】

房地產貸款限制或長達四年

另外，中國證監會據報亦考慮重新開始審批內房發行資產抵押證券套現，容許部分地產商在境內發行中期債券，方便償還境外美元債務等。

報道引述消息人士指出，這一潛在舉措是對旨在控制房地產投機並減少經濟對地產行業依賴的更廣泛政策的調整，強調今次只是調整政策，而非改變限制內房債務方針，房地產貸款限制可能會實施長達四年。

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