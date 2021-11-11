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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數午後初段續軟　騰訊績後跌近3%、內房續揚恒大升半成（不斷更新）

股市 13:57 2021/11/11

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港股市況不斷更新

港股承接美股低開140點，早段曾倒升百點，惟未能企穩二萬五，大市再度回落，恒生指數半日跌37點，報24958點，成交705.8億元。恒生科技指數跌不足0.1%，報6346點。騰訊 （00700） 績後跌近3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；內房股造好，恒大 （03333） 升逾5%。

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即市走勢︰

【13：41】大市午後窄幅上落，續於25000點關口好淡爭持。大市最新跌約5點，報24990點。

【13：30】【雙11】監管風暴下首個雙11　阿里巴巴低調應節？

【13：27】電力股續軟，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 分別跌逾1%。

【13：23】大市最新轉升約10點，企25000點，報25008點。

【13：17】比亞迪電子 （00285） 升逾6%，高見27.7元。

【13：14】華虹半導體 （01347） 股價績後曾跌逾4%，低見44.9元。最新仍跌3%。

【13：09】教育股向上，其中以希望教育 （01765） 表現最好，股價升逾17%，高見1.55元。

【13：07】騰訊 （00700） 午後初段維持約近3%跌幅，報469.4元。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.1%。

【13：04】瑞聲 （02018） 績後升0.6%，報32元。

【13：00】港股午後初段跌約25點，報24970點；科指跌不足0.1%，報6349點。

【12：28】【業績｜芯片股】華虹半導體上季多賺1.9倍　收入創新高

【12：22】【瑞聲業績】瑞聲上季盈利跌57%　料供應鏈、疫情續影響短期表現

【12：00】恒生指數半日跌37點，報24958點，成交705.8億元。恒生科技指數跌不足0.1%，報6346點。騰訊 （00700） 績後跌近3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；內房股造好，恒大 （03333） 升逾5%。

【11：39】港股中午收市前跌約25點，報24970點；科指跌0.1%，報6340點。

【11：30】內地股市半日向上，上證半日升0.6%；深證升近0.9%；創業板指升0.7%。

【11：26】【領展823】領展績後曾升4%　花旗調升目標價、料未來3年續增派息

【11：19】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾2%，低見157.6元；美團 （03690） 跌0.6%；至於騰訊 （00700） 跌逾3%，低見467元。

【11：14】大市跌近100點，至24900點水平。

【11：03】內銀靠穩，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 四大內銀升0.2%至0.8%；招行 （03968） 升逾1%；交行 （03328） 升0.6%。

【10：49】恒指再度轉跌約55點，報24940點；科指跌0.3%，報6333點。

【10：42】信達生物 （01801） 股價見回吐，最新跌近5%，低見76元。

【10：37】康師傅 （00322） 升逾3%，破頂高見16.3元。

【10：29】ATM拖低大市表現，其中騰訊 （00700） 績後跌3%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%；美團 （03690） 跌0.3%。

【10：20】大市升幅收窄，最新升不足10點，於25000點水平爭持。

【10：08】恒大 （03333） 最新升逾7%，高見2.54元，成交8840萬元。

【10：06】大市升幅擴大至逾100點，報25108點，升112點；科指升0.2%，報6359點。

【10：00】領展 （00823） 股價績後造好，今早再升近3%，高見73元。

【09：58】恒大 （03333） 升幅擴大至逾4%，高見2.48元；恒大物業 （06666） 升逾1%；恒大汽車 （00708） 升逾2%；恒騰 （00136） 則跌逾1%。

【09：56】大市轉升10點，科指升0.1%。

【09：52】開拓藥業 （09939） 連日造好，股價今早再升逾14%，高見57.5元。

【09：50】希瑪眼科 （03309） 逆市靠穩，升0.3%。

【希瑪眼科3309】希瑪眼科斥1380萬　收購視光師驗眼中心60%股權

【09：48】丘鈦 （01478） 升1%，高見11.26元。丘鈦10月份攝像頭模組銷售數量約3980.6萬件，按年增6.7%，按月減少7.4%。

【手機設備股】受累國慶假加限電　丘鈦科技10月攝像頭模組銷售按月減7.4%

【09：45】友邦 （01299） 轉跌1%，低見81.55元。

【09：41】【內房危機】傳人行考慮放寬房地產政策限制　助財困內房脫手資產

【09：40】花樣年 （01777） 股價逆市反彈7%，高見0.385元。

【09：34】內房股續揚，中海外 （00688） 升2%；潤地 （01109） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升逾2%；雅居樂 （03383） 升逾1%；融創 （01918） 再升半成。

【09：33】騰訊 （00700） 開市後跌幅擴大至逾2%，低見471.4元。

【09：28】統一 （00220） 逆市升逾6%，統一截至9月30日止9個月內稅後利潤為14.9億元人民幣，按年跌11.6%。

【09：22】恒生指數低開140點，開報24856點。恒生科技指數跌1.1%，報6281點。騰訊 （00700） 績後跌逾1%；友邦 （01299） 反彈0.6%；恒大 （03333） 升逾1%。

【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期　上季行業適應監管及經濟形勢變化

【騰訊業績】騰訊未成年人課金佔比由4.8%降至1.1%　外圍股價回吐升幅

【騰訊業績】騰訊劉熾平：嚴格監管成行業新常態　已積存足夠新遊戲應付未來數季

【09：13】期指開報24817點，跌200點或0.8%。

【09：07】恒指黑期跌約97點，報24900點；道指期貨跌17點，報36062點。

【08：59】【業績｜濠賭股】銀娛第三季經調整EBITDA為5.03億元　按季跌近56%

【07：57】【恒大3333】恒大兌付三筆美元債逾期利息　再次避過債務違約

【07：45】【新股IPO】鴻承環保科技2265超額認購23倍　一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】貝特集團1491延期上市　需要時間回應監管機構查詢

【07：45】港股ADR收報24886點，跌110點。滙豐 （00005） ADR折合報45.04元，較港收市價低0.26元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報481.86元，較港收市價1.74元或0.4%。

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【07：30】美國10月份通脹按年勁升6.2%，創逾30年來最大升幅，儲局提早加息的壓力與日俱增，美股3大指數急挫 ； 10年美債息上升，美元及黃金走強。道指收市跌240點，報36079點；標指跌38點，報4646點；納指跌263點或1.66%，報15622點。

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【開市9點半】騰訊講元宇宙　具開發技術　嚴格監管成新常態

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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