【TSLA】Tesla連發10通告　馬斯克連續3日沽Tesla套現約50億美元、股價盤前升2%（附每日交易圖解）

▲ 【TSLA】Tesla連發10通告 馬斯克本周連日沽出Tesla、累套現約50億美元

Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）上周末於Twitter發起投票，詢問網民自己應否出售所持的10%Tesla股票，揚言將會跟隨投票結果行動。馬斯克獲得逾半網民支持出售後，Tesla於美國時間周三連發10份馬斯克股權變動通告，馬斯克在11月8日至10日累計出售逾450萬股Tesla股票，預料套現約50億美元。

Tesla股價盤前升2.2%，報1091美元。

圖看馬斯克兌現出售一成Tesla 持股，更清晰

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根據文件披露，馬斯克此輪交易中包括在行使購股權，以每股6.24美元的價格購買2,154,572股股票，他繼而賣出當中934,091股Tesla股票，價值11億美元，支付他行使股票期權的稅款。

馬斯克在此之外，在周二和周三累計出售359萬股，估值40億美元。

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今次是馬斯克自2016年上次行使股票期權以來，首次賣出股票。當時，他在行使股票期權後賣出部分股票，以支付約5.9億美元的所得稅。

馬斯克上周六於Twitter發起投票，吸引近352萬人參與，當中58%（即約204萬）Twitter網民支持馬斯克賣股，而Tesla董事之一、馬斯克弟弟Kimbal Musk於早一天，即上周五已通過行使Tesla股票期權，並沽出有關Tesla股票，相關消息拖累Tesla股價兩日累跌逾16%。

按照馬斯克Twitter承諾出售其持有10% Tesla股票，相當於1705萬股，馬斯克若須如實兌現承諾，還需出售至少1250萬股。

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責任編輯︰梁浩碩、麥德銘