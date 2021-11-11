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【TSLA】馬斯克出售11億美元Tesla股票　以支付股票期權稅

股市 08:33 2021/11/11

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【TSLA】馬斯克出售逾11億美元Tesla股票　以支付股票期權稅

Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前於Twitter發起投票詢問網民自己應否出售所持的10%Tesla股票後，根據文件披露，馬斯克賣出934,091股Tesla股票，價值11億美元。Tesla股價收報1067.95美元，反彈4.3%，盤後再升2%，報1089美元。

近204萬網民贊成馬斯克出售1成Tesla股票，詳情請看【下一頁】

根據文件，馬斯克表示他出售這些股票僅是為了支付他行使股票期權，以每股6.24美元的價格，購買2,154,572股股票的稅款。

今次是馬斯克自2016年上次行使股票期權以來，首次賣出股票。當時，他在行使股票期權後賣出部分股票，以支付約5.9億美元的所得稅。

馬斯克上周六於Twitter發起投票，吸引近352萬人參與，當中58%（即約204萬）Twitter網民支持馬斯克賣股，而Tesla董事之一、馬斯克弟弟Kimbal Musk於早一天，即上周五已通過行使Tesla股票期權，並沽出有關Tesla股票，相關消息拖累Tesla股價兩日累跌逾16%。

【TSLA】Tesla董事兼馬斯克弟上周五沽Tesla股票　套現逾8億元

【TSLA】Tesla股價兩日跌逾16%　馬斯克身家縮水3900億元

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla

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