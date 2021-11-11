【恒大3333】恒大曾升9%　兌付三筆美元債逾期利息、再三避過債務違約

▲ 【恒大3333】恒大兌付三筆美元債逾期利息 再次避過債務違約

中國恒大 （03333） 再次避過債務違約。投資者此前一直觀望恒大在30天寬限期結束前，是否會支付總計1.481億美元（約11.5億元）的逾期利息。報道指，國際結算公司明訊銀行（Clearstream）發言人表示，客戶已經收到恒大對三筆逾期美元債支付的利息。

恒大股價今早曾升9.3%，高見2.59元，現升6.8%，最新報2.53元，成交額1.7億元。

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恒大違約在即？ 3筆逾期利息寬限期今日屆滿涉近12億元，詳情請看【下一頁】

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該3隻美元債分別是2022年到期、票息9.5%票據、2023年到期、票息10%票據以及2024年到期、票息10.5%票據，都有30天寬限期，支付最後限期於11月10日屆滿。

未計今次，恒大此前已兩度在寬限期屆滿前支付逾期利息，避免違約。

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責任編輯︰梁浩碩