【新股IPO】貝特集團1491延期上市　需要時間回應監管機構查詢

上一篇文章
【新股IPO】鴻承環保科技2265超額認購23倍 一手中籤率50%（附分配結果連結）
貝特集團 （01491） 原於今日（11月11日）刊發有關於最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準等資料的公告，貝特集團公布，由於需要時間回應監管機構的查詢，董事會宣佈，由於需要更多時間落實該公告及取得監管機構的批准，故該公告的刊發及公司上市時間表將會延期。
此前彭博報道指，證監會及港交所 （00388） 一併要求貝特集團在招股書中，額外披露5項上市前需要滿足的條件，包括經紀佣金、IPO定價、股票分配、過去一個每月收益及資金用途，反映監管當局半年前宣告將加強打擊涉及新股首次發行（IPO）的失當行為後，正式介入以確保IPO透明度更高。
內地家居用品製造及銷售商貝特集團擬公開發行1.25億股，當中1,250萬股公開發售，集資最多1.5億元。
【新股IPO】證監據報要求貝特集團1491上市前額外披揭5項目 「若披露不令人滿意，有可能叫停上市」
【新股IPO】貝特集團1491孖展 暫錄4737萬元、超購2倍（不斷更新）
【新股IPO】內地家品商貝特集團今起招股 入場費約2424元
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具
責任編輯︰梁浩碩