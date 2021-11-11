  • 20°C
香港時間 : 20211111日 (四) 08:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】美通脹30年最勁累納指急挫1.7 恒指夜期跌191點

股市 07:00 2021/11/11

分享：

美國通脹創逾30年最大升幅，按年急升之6.2%。美國10年期債息大升至1.565厘，市場隨即憂慮儲局加大收水力度，甚至加息步伐加快。

利率期貨顯示明年7月將會加息，投資者沽科技股，納指急瀉1.7%。銀行股造好，憧憬受惠利率上漲。

夜期急跌191點 騰訊ADR拗腰收復失地

美通脹壓力大，美滙指數抽升1%。夜期應聲急跌191點，失守25000關。

騰訊 （00700） 公布業績後，ADR股價一度低港3%，收市接近收復失地。阿里 （09988） 美股及美團 （03690） ADR低港1%。

*今早9時《ET開市直擊》唐牛為你分析市況，拆解騰訊業績*【按此】

騰訊劉熾平：嚴格監管成行業新常態

在監管壓力下，騰訊上季收入速度創04年上市以來最慢。

總裁劉熾平在分析員會議上表示，隨着行業適應能力增加，即使日後再出現新法例，企業受到的影響將愈來愈少。

劉熾平又稱，不論是中國或是全球市場，更嚴格的監管將成行業新常態。內地監管背後，是希望保護消費者權益和隱私，推動整個行業有更高質量、更可持續、更健康的增長。

內地據報擬拆售恒大資產

內房方面，彭博引述知情人士指，中國政府正在拆解恒大危機，包括計劃拆售資產予其他開發商，同時控制恒大購房者和項目參與企業的損失。

報道續指，照顧境外投資者利益並非北京首要考慮，但北京仍密切注視，因為當局需要信貸市場保持健康
以防止其他開發商倒閉，並且要顧及中國形象。

 

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】Tesla恐慌急瀉12%美股回吐 恒指夜期跌89點觀望騰訊業績
2021/11/10
【ET財經早點1分鐘】Tesla恐慌急瀉12%美股回吐 恒指夜期跌89點觀望騰訊業績
【ET財經早點1分鐘】元宇宙股再炒AMD急升一成 恒指夜期升145點 教育中概股造好
2021/11/09
【ET財經早點1分鐘】元宇宙股再炒AMD急升一成 恒指夜期升145點 教育中概股造好
【ET財經早點1分鐘】港股本周3關鍵聚焦騰訊業績 領展擬斥33億入股悉尼3物業今復牌
2021/11/08
【ET財經早點1分鐘】港股本周3關鍵聚焦騰訊業績 領展擬斥33億入股悉尼3物業今復牌
【ET財經早點1分鐘】美股Nvidia急漲12%創新高 1個月飈五成狂追Tesla
2021/11/05
【ET財經早點1分鐘】美股Nvidia急漲12%創新高 1個月飈五成狂追Tesla
【ET財經早點1分鐘】儲局縮買債150億美元 美股齊新高
2021/11/04
【ET財經早點1分鐘】儲局縮買債150億美元 美股齊新高
股票 恒指夜期 水力 恒生指數 加息 美國 通脹 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【ET開市直擊】騰訊績差股價危？ 「雙11」要睇啲乜

下一篇文章

【開市9點半】騰訊講元宇宙　具開發技術　嚴格監管成新常態
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期　上季行業適應監管及經濟形勢變化
【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期　上季行業適應監管及經濟形勢變化
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR僅低港1元　夜期卻跌191點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR僅低港1元　夜期卻跌191點（不斷更新）
【美股收市】通脹6.2%逾30年高 道指急跌240點 納指挫近1.7%
【美股收市】通脹6.2%逾30年高 道指急跌240點 納指挫近1.7%
【友邦1299】友邦曾跌半成創52周低　成交急增、周五公布季績
【友邦1299】友邦曾跌半成創52周低　成交急增、周五公布季績
【恒大3333】恒大違約在即？　3筆逾期利息寬限期今日屆滿涉近12億元
【恒大3333】恒大違約在即？　3筆逾期利息寬限期今日屆滿涉近12億元
【開市9點半】騰訊收市放榜　美焦點股超波動　Tesla 3天跌兩成　馬斯克弟上周五高位出貨
【開市9點半】騰訊收市放榜　美焦點股超波動　Tesla 3天跌兩成　馬斯克弟上周五高位出貨
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款