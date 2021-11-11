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【美國通脹】拜登稱扭轉物價上漲是當務之急

股市 00:55 2021/11/11

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美國10月CPI升幅叫人目瞪口呆，總統拜登稱扭轉物價上漲是當務之急。（法新社圖片）

美國10月消費者價格指數（CPI）同比漲幅達到1990年以來最大，超過預期水平 ，進一步表明隨著企業通過漲價轉移成本壓力，美國物價上行勢頭不斷升高。

美國總統拜登在數據發布後表示，「通脹影響了美國人的錢包，對我來說，扭轉通脹是當務之急。」他指出，導致物價上漲的關鍵原因是能源價格，政府正在想方設法降低這方面成本。

拜登提及國會上周通過的基建法案，指出他周三前往巴爾的摩，強調法案將如何降低成本、減少瓶頸並使貨物更易獲得、成本更低。他又呼籲國會盡快通過總值1.75萬億美元名為「重建更美好未來」的社會保障開支計劃。

民主黨參議員曼欽是社會保障開支計劃的反對者之一，他在勞工部公布最新通脹數據後表示，從各方面來看，創紀錄的通脹對美國人構成的威脅不是暫時的，反而不斷惡化。

勞工部周三發布的數據顯示，CPI同比增長6.2%，環比升幅0.9%，為四個月來最大。這兩項數據均超過參與調查的所有經濟學家的預期。剔除波動較大的食品和能源價格，美國10月核心CPI環比上升0.6%，同比升幅4.2%，為1991年以來的最大年增幅。

CPI數據表明通脹率上升的時間將比預期更久，這給美國聯儲局帶來了更早加息或更快縮減買債的壓力。

相關新聞：【美國經濟數據】通脹遠超預期　美10月CPI按年升6.2%　創逾30年來最大升幅

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責任編輯：李勝君
 

美股 拜登 美國民主黨 CPI 通脹 美國 加息 美國聯儲局

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