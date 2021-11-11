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【長和系】長建傳攻新能源 投資英國氫氣私募基金

股樓投資 00:23 2021/11/11

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外電報道，長和系公用旗艦長江基建(01038)瞄準新能源產業，落實投資英國氫氣私募基金HYCAP，惟報道未交代投資金額。資料顯示，HYCAP於今年9月成立,在英國主力投資氫能項目，目前正籌集10億英鎊即約110億元資金。長江基建副董事總經理甄達安表示，集團一直致力開發氫氣，作為家用天然氣及運輸系統燃料的替代能源，相信投資HYCAP有助拓展集團旗下氫氣項目。

【2022年部署】中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選   詳情請看【下一頁

屬潔淨能源之一的氫能近年加快普及。高盛去年曾發表報告預測，到了2050年，氫能相關投資在公用事業的價值料達12億美元。李嘉誠旗下的維港投資，今年4月亦曾斥近2億元，領投氫能飛機初創公司ZeroAvia。ZeroAvia正在開發供50以上座位商用飛機採用的氫能引擎，曾預期最快2024年讓其氫能傳動技術投入市場。

領展進軍物流及汽車中心領域 逾67億元收購香港東莞佛山4物業   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

長江基建集團（01038） 港股

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