【長和系】長建傳攻新能源 投資英國氫氣私募基金

外電報道，長和系公用旗艦長江基建(01038)瞄準新能源產業，落實投資英國氫氣私募基金HYCAP，惟報道未交代投資金額。資料顯示，HYCAP於今年9月成立,在英國主力投資氫能項目，目前正籌集10億英鎊即約110億元資金。長江基建副董事總經理甄達安表示，集團一直致力開發氫氣，作為家用天然氣及運輸系統燃料的替代能源，相信投資HYCAP有助拓展集團旗下氫氣項目。

【2022年部署】中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選 詳情請看【下一頁】



















屬潔淨能源之一的氫能近年加快普及。高盛去年曾發表報告預測，到了2050年，氫能相關投資在公用事業的價值料達12億美元。李嘉誠旗下的維港投資，今年4月亦曾斥近2億元，領投氫能飛機初創公司ZeroAvia。ZeroAvia正在開發供50以上座位商用飛機採用的氫能引擎，曾預期最快2024年讓其氫能傳動技術投入市場。

領展進軍物流及汽車中心領域 逾67億元收購香港東莞佛山4物業 詳情請看【下一頁】

同場加映 【iM Cafe】阿爺留一綫 內房好相見

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機