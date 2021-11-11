【開市9點半】騰訊講元宇宙　具開發技術　嚴格監管成新常態

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【ET財經早點1分鐘】美通脹30年最勁累納指急挫1.7 恒指夜期跌191點
騰訊 （00700） 業績後的股價走勢，對其他科技股有指標作用。騰訊昨日在業績會上表明，公司擁有大量探索和開發元宇宙的技術和能力。公司在遊戲、社交網絡還有很大野心，是未來的增長引擎。管理層又指，騰訊有很多新的業務布局，還有AI、雲計算等技術能力，和豐富的數字資產，讓公司很容易進入新領域。
新聞重點
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欄名 : 開市9點半