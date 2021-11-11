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【開市9點半】騰訊講元宇宙　具開發技術　嚴格監管成新常態

股市 06:45 2021/11/11

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騰訊 （00700） 業績後的股價走勢，對其他科技股有指標作用。騰訊昨日在業績會上表明，公司擁有大量探索和開發元宇宙的技術和能力。公司在遊戲、社交網絡還有很大野心，是未來的增長引擎。管理層又指，騰訊有很多新的業務布局，還有AI、雲計算等技術能力，和豐富的數字資產，讓公司很容易進入新領域。

新聞重點

1.【騰訊業績】騰訊劉熾平：嚴格監管成行業新常態　已積存足夠新遊戲應付未來數季

2.【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期　上季行業適應監管及經濟形勢變化

3.【美國經濟數據】通脹遠超預期　美10月CPI按年升6.2%　創逾30年來最大升幅

4.【領展再收購】領展58億收購兩項香港汽車服務中心物業　一周兩度收購

5.【領展業績】領展上半財年每單位分派增12.7%、58億收購香港兩物業 

6.【HSBC滙豐】摩通：滙豐是大中華銀行股首選　三原因看好可跑贏同業

7.【中國經濟】高盛預測：明年中國GDP增長4.8%　「共同富裕」繼續指導投資主題

8.【內房危機】國企據報向監管部門建議放寬三條紅線指標

9.【氫能投資】長建投資氫能私募基金HYCAP　李嘉誠父子近年大舉投資氫能

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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