▲ 【騰訊業績】騰訊劉熾平：嚴格監管成行業新常態 已積存足夠新遊戲應付未來數季

股王騰訊 （00700） 光環備受考驗，上季收入增速更創2004年上市以來最慢。市場尤其關注監管對騰訊影響，總裁劉熾平在分析員會議上指，隨着行業的適應能力增加，即使日後再出現新法例，企業受到的影響將愈來愈少。

劉熾平在今年8月曾預言更多監管法規即將出台，劉熾平周三（10日）表示，事實證明是該說法是對的，認為不論是中國或是全球市場，更嚴格的監管將成行業新常態。劉熾平又稱，內地推動監管背後，是希望保護消費者權益和隱私，推動整個行業轉為更高質量、更可持續、更健康的增長。

騰訊：已積存一定數目新遊戲 中國遊戲行業出現的挑戰屬暫時性

問及內地停批出遊戲版號會否影響公司產品發布策略，首席戰略官James mitchell認為，過去騰訊每季發布中個位數的新遊戲，集團現時積存一定數目新遊戲，形容「已足夠讓集團在未來數季忙得不可開交」。 James認為，近期中國遊戲行業的挑戰屬暫時性，集團有能力渡過這段時期。

騰訊上季網絡廣告疲弱，James指，教育、保險等行業受到監管影響，現時這兩個行業分別佔廣告總收入低個位數百分比，但來自服裝、個人護理、醫療保健及汽車廣告別仍然非常強勁。內地11月起落實個人信息保護法，James指，選擇退出的用戶佔比不高，他又預計，明年首季廣告業務較為偏軟，原因是今年的高基數效應。

前提用戶體驗合規 內地會支持元宇宙發展

「元宇宙」成為市場熱話，劉熾平指出，認為元宇宙將促進現有行業增長，包括遊戲及社交網絡，而公司擁有大量探索和開發元宇宙的技術和能力，自己估計元宇宙行業將會是軟件主導。問及內地對元宇宙的監管態度，劉熾平預計，情況與遊戲行業類似，只要用戶體驗合規，內地會支持元宇宙發展。

內地當局冀打通各大互聯網平台，劉熾平認為，科網企業互相開放將對支付業務有益，又強調會繼續研究與其他平台合作。劉熾平解釋，集團重視保障平台上用戶、中小企的權益及法律責任等，一旦開放連接各平台，或會衍生資訊安全擔憂，認為需要釐清當中複雜責任問題。

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編輯：李哲毅