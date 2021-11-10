【疫後新常態】人力管理如化學研究　拼湊不同元素激發動力

由去年新冠疫情至今，上班族有壓力，包括害怕失業、工作量增加。但身為企業的管理層，壓力絕對有過之而無不及，要保持公司運作暢順、繼續做生意的同時，又要保護員工、同事的健康。

宏利香港首席人力資源總監盧凱欣坦言，壓力人人有，但紓緩方法各有不同。她慶幸喜愛自己的工作，又有好的團隊一起衝破難關。「放假時多做運動，如行山、做瑜伽等。」



【疫後新常態】人力資源部門敏捷應變 重視同理心化壓力為動力



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▲ 宏利香港首席人力資源總監盧凱欣形容，人力資源的工作好比化學元素，不同元素拼湊成一條方程式會得出理想結果。(梁巧恩攝)

問題天天多 有商有量齊心就事成

但問題天天多，總有想不通、解決不來的時候。「遇上這情況，我會深呼吸、再深呼吸，或者離開片刻去散步。」當然，在適當的時候，也要與同事、上司商量。「可能因而得到方法，又或學到更多知識。」

因此，她相信一個能有多文化共融的工作環境，更有助同事之間的成長及業務的發展。現時該公司有多個社群，如Global Women's Alliance鼓勵女性發展、Male Allies召集男員工透過交流，打破不平等及歧視、Association of Multicultural Professionals為不同文化背景的人才，提供增值的機會、ABILITIES致力為所有殘疾或非殘疾員工，營造包容的工作環境。她強調，心態很重要。「你看到的半杯水是只有一半，還是已有一半滿，同一杯水，有很大分別。」

▲ 在飯堂內，有不少美食與工作相關的宣傳。(梁巧恩攝)

劍橋回流 理科人對數字更敏感

盧凱欣在行內工作逾20年，然而她在大學時並非修讀人力資源管理，而是化學。

她是「理科人」，在劍橋大學化學系畢業後回港，就加入人力資源行列工作。雖然其間要再進修相關科目，但她感覺輕鬆自如，也不覺是學非所用。她形容人力資源的工作好比化學元素，做實驗時也是將不同元素拼湊，再看其反應找出方程式，重複多次後，才得出理想結果。員工和公司之間若找到合適的化學作用，員工就會願意為公司打拼。

以疫情期間為例，消息滿天飛，過去的培訓令她對數字更敏感、思考更重視邏輯分析，在處理危機時可能更有幫助。人力資源部的工作，表面上沒有大改變，但她指未來所需的人才，不但要懂得善用數碼工具，更要具備開放的思維，習慣敏捷地工作，更能面對逆境。她在挑選新同事時，都愛透過不同問題及情境分享，了解應徵者的想法、性格。

▲ 香港辦公室將重新裝修，預計明年初完成。(資料圖片)

重新設計辦公室 打破溝通隔閡

如該公司分階段推出Working Better計劃，除了在指定日子，全體員工需在公司以方便溝通外，大部分同事（除了前綫員工）可自行安排在家工作的時間。人力資源部就要因應各地區及部門，推出合適的指引及政策。而宏利將重新設計其辦公室，亦需人力源部門獻策，設計重視打破溝通隔閡，引入更多公共空間，鼓勵員工互相合作、激發創意，預期於2022年第一季完成。

記者：梁巧恩