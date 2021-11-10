【疫後新常態】人力資源部門敏捷應變　重視同理心化壓力為動力

新冠疫情肆虐超過一年，企業無論在營運及管理上，都面對前所未有的壓力。至今，工作模式、員工管理及培訓、內部溝通，甚至人才需求，已出現「不能回到疫前」的改變。

宏利香港首席人力資源總監盧凱欣（Donna Kirmani）表示，疫情下人人有壓力，如何助公司及同事將危機轉化為動力，重新適應疫後新常態，亦是人力資源部門的工作。



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宏利盧凱欣：願意聆聽、互相合作致勝

回想去年初，大家都不知疫情將如何發展，搶購口罩、消毒液成為日常，全公司上下都摸着石頭過河。反應要快、要有同理心、願意聆聽、互相合作是盧凱欣總結去年工作的成功要素。

「記得曾經有段時間，九龍東有比較多感染個案，有些部門的同事乃需回公司工作。為了讓同事安心，不用坐公共交通工具回公司，我們參考同事的住址，快速安排了幾條『廠車』路綫。」

她坦言，人力資源部的工作量增加了不少，慶幸同事們都願意配合，且反應快速，大家都希望把事情做好。就算進入後疫情時代，盧凱欣指人力資源部的工作跟疫前相比，已出現顯注的變化，包括使用更多數碼工具，工序更系統化，同事們也習慣了更敏捷的工作方式。

▲ Fuel Up Fridays計劃鼓勵員工隨時學習，希望提升進修動力。（受訪者提供圖片）

重視持續進修 企業宜改變資源投放

除了負責招聘、進行入職及離職安排，現今的人力資源部門也負責大量培訓工作。「疫情後，大家更明白持續進修是永恒的，但公司如何配合及投放資源，亦有改變。」她舉例，過往同事都愛去上課，關在課室內幾天專心學習，但疫情發生後，開始習慣參與網課，更希望能夠自行選擇學習的時間及地點。「我們要提供平台給同事學習，以及提供時間，讓同事可以專心學習。」學習方式改變以外，內容亦要更新。

該公司成立的Pursuit Learning Hub，整合所有學習資源至單一平台，讓同事自由選擇不同的課題，有些可以與工作相關的，如應變管理（Change management），有些則與個人身心健康相關，如學繪畫。新增了更多與公司當前服務和未來發展相關的課程，例如Agile Learning（敏捷式培訓）和以人為中心（Human-Centered Design）的課程。盧凱欣補充，一些如數碼市務營銷、人工智能等課題，都甚受歡迎，也是同事未來工作上需要的技能，「例如學習如何利用數據，協助做決定」。



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提供額外5天假 鼓勵員工多活動增笑臉

在疫境下，情緒智商變得更重要，良好的心理狀況，更能在逆境中找到機遇及新方向。盧凱欣表示，該公司今、明兩年為員工提供額外5天的有薪假期，希望給員工更多鼓勵，不要因在疫情下減少外出活動，或對精神健康造成壓力。

同時，自今年9月起至年底，推出Fuel Up Fridays計劃，在每月的第二個星期五，鼓勵員工在早上透過數碼學習平台Pursuit Learning Hub選擇學習感興趣或有需要的知識，建立新技能兼增強創意力；而下午可享受放假，做一些員工認為對自己有意義的事。「今年暑假，也曾推行Healthy Minds Program，邀請不同嘉賓出席網上研討會，分享他們對保持健康和冥想的各種心得。」這些活動都希望提高員工對心理和情緒健康的認識。盧凱欣坦言，這正好體現疫後培訓也需要改變。

記者：梁巧恩