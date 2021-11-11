【雙11】零售多元布局　網舖平台設網上市集、直播吸客

自新冠疫情爆發後，宅經濟極速增長，零售業界均積極拓展網上平台，甚至陸續引入數據分析等協助管理，以及「直播帶貨」零售新模式等。

隨著消費者購物習慣的演變，對於網舖平台及物流業界而言，在調整管理對策，應對網購趨勢時又有何注意？

網舖平台「掌舖」（Boutir）創辦人吳家嘉及菜鳥網絡國際供應鏈事業部香港總經理祖濤均指出，網購趨勢會在後疫情時代持續，所以平台分別加快引入直播帶貨、個人化服務，以及發展多元化的物流佈局吸客。

近日為了應對政府推出電子消費劵，雙十一「光棍節」網購盛事等，吳家嘉分享，早前該平台就以電子消費券為題，推出讓商戶以4大消費券儲值支付工具收款的網上市集，並且藉著提供更多支援中小企轉型開拓網店的配套，降低入場門檻吸客。

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宅經濟帶動 後疫持續網購

他透露，該平台由疫情至消費券推出期間，以急凍食品、化粧美容及電子產品為最受歡迎的網購產品類型。目前每日的商品成交金額（Gross Merchandise Volume，簡稱GMV）達100萬元左右，在消費券期間提升30%。

至於今年雙十一，他指出：「掌舖夥拍美國短片直播平台Firework，讓用戶以直播形式介紹商戶貨品。並且與阿里巴巴旗下的物流業務菜鳥網絡合作，提供免運費優惠，進一步抓緊消費券商機。」

夥物流 雙十一免運費優惠

直播和網紅帶貨近年在中國網紅市場發展迅速，對比之下，這些零售新模式在香港仍在起步階。不過他認為，香港網絡基礎完善，覆蓋率和手機使用率都十分高，均有助直播使用，加上暫未見有大型平台搶佔市場，因此仍有很大發展空間。該平台推出的直播功能，就讓商戶可以在網站上直按製作、主持和策劃沉浸式短片和直播，提升消費者參與度。

有關短片除了可在社交媒體發布外，更可直接接駁至商戶網站，他續指：「用戶流量直接由商戶擁有，商戶還可透過數據分析，推行更全面、精準營銷策略。」而該平台自今年10月開始，已經與不同合作夥伴舉辦直播活動，期望長遠有助帶動顧客流量。

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此外，留意到傳統中小企普遍缺乏資源、知識營運網店，並且會擔心如難以吸引網店人流、沒有處理物流的經驗，他指出，中小企須構思推廣優惠和創新宣傳方法，並且應趁早收集、儲存客户群的數據，結合第三方平台數碼工具進行分析：

將小數據成為大數據的一部分，從而更有效針對特定客戶群進行廣告行銷。

「菜鳥驛站」落戶本港 服務多元化

有言網購雖然成為習慣，但香港消費者同樣依賴實體店購物，預計明年會邁向全渠道銷售模式（Omni-channel Retailing）。吳家嘉回應，在疫情初期已經與多間企業合作成立「網上個人店舖」，期望融合綫上綫下優勢，讓客戶更容易與前綫顧問聯繫溝通。

其中包括把實體店的顧客服務，無縫地延伸至綫上領域，同時增強顧客忠誠度，擴闊顧客基礎，提高銷售轉化率。藉此為消費者創造出更靈活自主的購物體驗，以及更個人化服務。

菜鳥網絡國際供應鏈事業部香港總經理祖濤指出，現時「末端物流」，即送達給消費者的物流，會逐漸成為電商和物流公司的關鍵區別，並且突顯其服務的優勢；所以該企也將積極發展對電商物流業務，為平台商戶提供一站式B2C（企業對消費者）的配送服務。

電商物流業務 一站式B2C配送

他指，日前正式宣布「菜鳥驛站」落戶香港，除了會應對物流需求，提供自助取貨服務之外，還將計劃推出更豐富多元的增值服務，例如洗衣、社區零售服務，冀提升本地消費者整體的服務體驗。

記者：張寶燕

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