【2022年部署】中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選

距離年底不足兩個月，開始有大行發表明年展望。中金在最新一份2022年港股展望中指出,雖然內在及外在環境仍存在不確定性，但該行看好本港上市的中資股正顯現比較優勢，特別是價格回落背景下的中下游及成長板塊。未來12個月時間，該行預計國企指數及MSCI中國指數，透過盈利及估值擴張，俱有雙位數上升空間。基於政策寬鬆空間提高，監管密集出台的階段或已過去，以及來自上游成本壓力紓緩，中金預料本港上市中資股在2022年，有望實現7.2%的盈利增長。

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中金又指，本港作為投資內地經濟的橋頭堡，優勢在於能提供不太宜接受累於內地及全球經濟增長回落及價格壓力，估值又見比較優勢的穩健選擇。加上本港經濟穩定和發展方向明確，有利提高港股長期競爭力。投資策略上，中金認為已進入布局區域，建議留意中下游及優質成長股，把握產業升級，市場恐慌情緒消散所提供的行情修復機會。該行同時把16隻本港上市的內地概念股，列入2022年海外中資股首選組合名單。

中金推薦2022年首選港股一覽：

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