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【C家教路@iM網欄】藥明生物為市場憂慮解說 醫保談判沖喜醫藥股

名人薈萃 08:01 2021/11/11

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藥明生物 (02269) 才於上周一（1日）進行了第三季度最新的業務更新，可是因為市場對近期新冠口服藥消息的影響，令股價周內跌逾一成。管理層急不及待地再於本周二（9日）舉行了電話會議，筆者亦有參與其中，這個於大摩主持的上午電話會議多達500人，問題環節涉及多個與公司中長綫前景相關的話題，可見市場對藥明生物的基本面有多懷疑。事實上，由6月至今，對於藥明生物的不利消息可說是持續出現，但筆者認為實際上對公司業績的基本面影響卻沒想像中的大，公司管理層亦於多個電話會議上解說公司前景仍是穩健。

除了新冠口服藥的突襲外，國內藥監局於年中推出的臨床研發政策收緊，以及星級基金減持，都令市場非常擔心外包藥物研發行業 (CXO) 未來的前景。不過，藥明生物管理層於這次電話會議的更新，很有信心地再次確定今年及明年的營收增速分別為75% 及45%。如扣除50億元人民幣的新冠相關收入，藥明生物明年核心業務的增速將接近八成。在新冠相關收入正放緩的環境下，管理層還調高了未來兩年臨床項目的增長指引，不論在產能、增聘人手以及新增客戶的增長上，都反映著藥明生物正獲得更多的市場份額。

總括而言，暫時除了市場的恐慌、港股的弱勢外，筆者未見藥明生物的基本面有出現嚴重的變化，管理層亦展現了他們在中美關係、臨床收緊，以及行業週期和瓶頸上的看法，使筆者對藥明生物的前景仍有信心，亦期待明年公司自由現金流轉正的來臨。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有藥明生物的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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