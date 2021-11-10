【賢行軼事@iM網欄】產能過剩​​​​​​​ 本地口罩的戰國時代

香港口罩業從主要依賴進口到本地生產，從應付緊急需求到產能過剩，各本地廠商都需各出奇謀突圍而出。要從單純質量比併到品牌塑造，之前曾撰寫文章討論是一個產業轉型的過程，但到品牌塑造又有另一番趣味，而這個更是口罩廠商能否活下來的競爭。

產業轉型有一個軌跡，而現在的局面亦有軌跡，有如戰國時代一樣，在眾多口罩生產商群雄割據後，便開始是汰弱留強的過程。這時候面對市場的要求便與原初開始時大不同了！當初簡單直接，合乎品質，可按時供貨便可以生存，口罩市場這塊餅好像怎麼也未填滿。當供求穩定下來，市場被填滿，整體增長大減速，便進入劃分市場的階段，大家要找到自己的市場定位和配合不同策略，而競爭亦同時更激烈。

在香港我比較留意四個定位和方向，雖然是四種策略，但應該很快便會正面對壘，所以這一場口罩大戰是令人期待的。首先最早突圍而出的其中一品牌要數MaskOn._，最令人記起的是他們能趕上時尚界的不同色調，雖然初時都只是單色，但都是配合到當季時裝的流行用色，對配搭服飾很有幫助，一般他們都會將顏色調得深沉一點，辨識度很高，令口罩不會成為突兀的存在。產品質感非常好，加上優雅的包裝設計，很快便建立起高級的形象，零售價亦創造出上調空間。在銷售層面，看出MaskOn._很懂零售，店舖、專櫃，甚至自動售賣機的設計都很精緻，貫徹整個品牌形象，很快便攏絡到一批對外型有所要求的年輕人，緊接MaskOn._亦願意投資於不同聯乘項目，有時尚、藝術、電影，揀選的都是配合品牌高格調形象的合作伙伴，借助聯乘項目帶動自己品牌力，鞏固品牌形象和定位。當然我相信能令銷售量大增的一定是跟男團MIRROR的合作，我不清楚相關費用，但在佔據市場份額的階段，有能力的話先驅逐一部份對手，往後的局勢便比較明朗。

而一個發展方向，就是在防疲功能上繼續深化，例如加上光觸媒等增值的技術，當中的代表有RAZE，是否百分百消費者能清楚明白光觸媒技術不要緊，但令他們感到RAZE是與別不同，更安全更有效抗菌便足夠，然後大家便願意以一個較高的價錢。初時RAZE口罩的外觀初時都是比較簡單，在光觸媒這定位站穩陣腳後，便學習MaskOn._的用色和包裝，而口罩上有清晰RAZE的字樣，另消費者清楚分辨。

市場有一個另一品牌MainettiCare走運動方向，以另一技術作先導，納米技術應用在口罩上可以不影響使用者在運動時的心肺功能負擔，除了在口罩本身作出測試外，亦是少數對使用者作出測試，例如邀請運動員戴上口罩後在跑步機上或其他運動時作針對呼吸變化的測試。而MainettiCare亦成功爭取到認可，成為香港奧運代表隊的口罩供應商。大家可能會記起「香港隊口罩」多於品牌名字，這可以是爭取到一個暱稱，再加強自己品牌的方法。

最後一批口罩品牌就是可能在設計上亦慢慢用很多顏色、圖案，再以維持最實惠的價格的一群，在市場上是必須的，因為很多消費者也會進求合乎經濟原則的產品，而並不會太記起，甚至太介意品牌，如果一個口罩界的UNIQLO出現，便可吞噬這一塊市場。但UNIQLO並不是代表設計差，正正代表設計、品牌俱佳，但又經濟實惠，那時便又對第一類品牌作出威脅了！

口罩業已進入戰國時代的第二階段，各有定位後，就是嘗試對手的範疇，所以對這行業的戰況是有所期待的。但無論如何，品牌的建立，優勝的一方，就是在混沌之時，看誰先找到自己的道路，在局勢漸見明朗之時，看誰先擴闊自己的版塊。

後記：我希望各品牌在講求精美包裝時，希望也能顧及環保，每天大量口罩的棄置已是一個問題，再加上過度包裝的話，地球真的會吃不消。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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