受累國慶假加限電 丘鈦科技10月攝像頭模組銷售按月減7.4%

丘鈦科技 （01478） 公布10月份的主營產品銷售數量，攝像頭模組銷售數量約3980.6萬件，按年增6.7%，惟按月減少7.4%。

丘鈦科技解釋，攝像頭模組產品銷售數量按月下降，主要是受中國國慶假期以及供應鏈受國內限電等政策影響，交付不穩定。

攝像頭模組產品類別方面，800萬像素及以下攝像頭模組1713.9萬件，按年增50.7%，按月升2.9%；1,000萬像素及以上攝像頭模組2266.7萬件，按年及按月分別減12.6%及13.9%；3,200萬像素及以上攝像頭模組1304.9萬件，按年增70%，按月則僅升9.8%。

指紋識別模組銷售數量按年增16.8%，按月增4.2%，至986萬件。其中，屏下指紋識別模組約492萬件，按年及按月分別增16.4%及30.8%；非屏下指紋識別模組約494萬件，按年增17.1%，按年則跌13.3%。丘鈦指，指紋識別模組產品銷售數量按年穩健增長，主要由於集團於指紋識別模組業務的市場份額有所提升。

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