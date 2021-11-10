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【再工業化】逾30間再工業化企業準備落地　看好工業4.0需求疫後增長更強勁

商業 20:05 2021/11/10

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目前正在商討的產業包括植物肉、半導體等，合共有30多間企業正準備落地。（法新社及資料圖片）

日清食品日前宣布，將在香港設置一條全新的智能生產線，令香港再工業化再次成為焦點。香港生產力促進局總裁畢堅文認為，並非所有工業均適合在香港生產，一些涉及量產的工序應留在中國等低成本國家。而香港則主打高增值行業，目前正在商討的產業包括植物肉、半導體等，合共有30多間企業正準備落地。

【供應鏈危機】港商不敢用盡產能接單　貨運趨「貴價貨走先」　歐美恐現聖誕節缺貨潮

疫情、物流問題，以及本港再工業化的趨勢，亦加快港商採用智能生產的步伐。畢堅文解釋，工業4.0（i 4.0）涉及機械人、人工智能及大數據的概念，而實時數據可有助避免零件延誤到貨的問題。而且，物流危機將令通脹於未來1至2年維持，而工業4.0將助廠家控制成本，「有i 4.0個案的成本是減少了20至30%」，將助廠商在通脹環境下更有競爭力。

香港生產力促進局總裁畢堅文認為，工業4.0將助廠家控制成本。（陳永康攝）

他又透露，截至今年4月，在過往3年 i 4.0的需求每年平均增加39%，估計疫情平息後，增幅將會更為顯著。畢堅文又留意到，在食品科技、健康科技及綠色科技當中，尤見到工業4.0的步伐最快。

【日清食品】日清受「 再工業化資助計劃 」 撥款　成首間獲資助1,500萬食品製造公司

【戶戶送】「戶戶小廚」版圖持續擴大　最新分店落戶長沙灣

記者：葉泳珊

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