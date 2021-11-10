【騰訊放榜】 騰訊季績出爐 第三季經調整淨利潤按年降1.7% 遜市場預期

騰訊控股（00700）公布截至今年9月底止首三季業績，純利1,298.6億元（人民幣，下同），按年升29.2%；非國際財務報告準則計盈利989.1億元，按年升10.5%。每股盈利13.634元；非國際財務報告準則每股盈利10.384元。期內，收入4,159.3億元，按年升19%。

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單看第三季，純利395.1億元，按年升2.5%；非國際財務報告準則計盈利317.5億元，按年則跌1.7%，差過市場預期。期內，收入1,423.7億元，按年增長13.5%，同樣差過市場預期的1,454億元。業務分部方面，增值服務收入按年增加8%至752億元，按季升4%；網絡廣告收入按年增5%至225億元；金融及企業服務收入按年增30%至433億元。

當中，本土市場遊戲收入336億元，按年及按季都升5%，主要受到《王者榮耀》、《使命召喚手遊》及《天涯明月刀手遊》等遊戲的推動；國際市場遊戲收入113億元，按年升20%，按季升4%，主要是由於《Valorant》及《部落衝突》等遊戲表現強勁。而手機遊戲增值服務收入按年增長9%至425億元；PC遊戲收入按年增長1%至117億元。

截至9月底，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數達12.6億人，按年增4.1%；QQ移動終端月活躍賬户數為5.7億，按年減少7.1%。另外，收費增值服務註冊付費會員數達2.4億人，按年升10.3%。

內地自9月起嚴格規限未成年人打機時間，騰訊表示，會持續打擊未成年人冒用成年人帳號問題，9月起亦採取新措施，落實中國的未成年人遊戲防沉迷新規定。今年9月未成年人在本土市場遊戲時長的佔比為0.7%，低過去年同期的6.4%；未成年人在本土市場遊戲流水的佔比為1.1%，亦去年9月的4.8%顯著大減。

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記者：郭秀慧