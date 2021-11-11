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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】紐約馬拉松實體+虛擬賽大放異彩 香港NBRC精英同步參與齊創佳績

名人薈萃 08:31 2021/11/11

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今年六大馬最後一站—紐約馬拉松在剛剛的星期日 (11月7日) 順利完成。紐約馬拉松在1970開始舉辦，今年是第50屆。男子組2019紐約馬亞軍、來自肯雅的Albert Korir在比賽最後十公里殺出重圍，以2小時8分22秒完成賽事奪得冠軍，亞軍及季軍分別為前半程一直領先的摩洛哥 Mohamed El Aaraby 及意大利的 Eyob Faniel。女子組大熱門、來自肯雅的Peres Jepchirchir贏完東京奧運後再次掄元，時間是2小時22分39秒；東奧銅牌、被譽為「火雞姐」的美國選手 Molly Seidel頭三十公里一直領先，但最後被其他對手趕上得第四，時間是2小時24分42秒，為美國女子選手在紐約馬最快的時間。

Albert Korir奪得紐約馬拉松男子冠軍，爆出小冷門。（圖片來源：TCS New York City Marathon facebook專頁）

Peres Jepchirchir今年跑出多個長跑冠軍及紀錄，奠定她在長跑界的地位。（圖片來源：TCS New York City Marathon facebook專頁）

被譽為 Fastest Known Turkey，曾以火雞裝扮在去年10公里賽跑出34分33的Molly Seidel（左），在今次紐約馬跑出美國女選手歷來最快的時間。（圖片來源：Molly Seidel IG專頁）

在今次紐約馬，同樣有一項紀錄誕生，就是2017年紐約馬冠軍、已達40歲的Shalane Flanagan在42日內跑完六大馬賽事（其中東京馬拉松為虛擬賽），每一場比賽完成的時間都少於2小時47分，而壓軸紐約馬更以六場最快的時間2小時33分完成，以第12名女跑手衝線。今年六大馬因為疫情而在相距那麼短的時間舉辦，相信Shalane今次紀錄將是前無古人，後無來者了。

Shalane Flanagan早兩年已退出職業跑手生涯，但仍能創下馬拉松的新紀錄，實在興奮莫名。（圖片來源：Shalane Flanagan IG專頁）

另外香港亦在紐約馬當天舉辦了不一樣的馬拉松賽事，往年透過公開招募派出代表到紐約參賽的New Balance Run Club (NBRC)，特別為早前招募八名的精英選手舉辦NYC虛擬賽。在這個高達30度高溫的立冬早上，七時多在沙田科學園正式出發，先跑往馬鞍山再掉頭去大埔，然後再跑多一圈，最後在科學園衝線。大會準備十足，每兩公里都有大會工作人員舉起實體指示，並差不多大約四公里左右就有水站，所以與實體賽分別不大。小弟亦很開心及很榮幸可以參加，一起感受到NB教練、搞手及參加者的熱血。

在香港NYC虛擬賽開始前，參賽跑手一齊打氣加油！

今次亦很高興見證到八位精英之一的Nicholas可以衝破sub3大關，Roy及Jessica亦成功創下個人最佳時間（PB），其他同學亦以大約三個半小時或更快的成績完成，包括首次跑全馬的嘉欣及Jerry，實在厲害。小弟當天亦想在此接近全平路的賽段創下PB，但頭兩小時天氣實在太熱，一開始跑得太快而爆了，但睇到整個課程及比賽順利舉行，與大家打成一片，亦感到很開心及難忘。

Nicholas以2小時57分完成賽事，衝線一刻振臂高呼，恭喜恭喜。

三位女將一起以sub330完成，衝過終點後互相擁抱，場面感人。

除了NBRC八位精英跑手，歌手盧巧音及其老公Kolor 主音蘇浩才Sammy同日亦再次挑戰虛擬紐約馬拉松，結果雙雙創出PB，分別以4小時37分及3小時30分完成。當日看到他們頂著炎熱的天氣，與NBRC跑手迎面互相打氣，士氣十分高昂呢！

歌手盧巧音及蘇浩才一齊創下全馬PB，當然要擁抱一番。（圖片來源：盧巧音IG專頁）

往年本地不少跑步活動均見到不同品牌積極參與，但近一年不知是否疫情關係，部分大型品牌明顯放慢步伐，最近在跑道上見得較多除了NB 之外，當然還有香港馬拉松Nike ，以及即將在十二月初舉辦半馬拉松賽事的Garmin，後兩者的領跑員陣容亦十分厲害，如果大家跑開青公或者沙田馬鞍山，這幾個月定必見到他們的身影。踏入2022年，其他大型品牌不知會否趁多些實體賽事捲土重來，在市場上再分一杯羹呢？

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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