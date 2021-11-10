【監管風暴】廣東省政府約談電商平台 要求各大企業加強平台治理

內地雙11電商銷情理想，不過內媒報道，廣東消費者委員會約談了阿里巴巴 （09988） 旗下的淘寶及天貓、快手 （01024） 、拼多多（美：PDD）、抖音、京東 （09618） 及唯品會（美：VIPS）等大型電商平台。

延伸閱讀 彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

當局指電商平台有「三無產品」（生產日期、無質量合格證以及無生產廠家）及商品標籤等問題，要求電商企業加強平台治理，嚴格控制產品質量，將對照調查結果落實整改。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機