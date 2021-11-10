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【監管風暴】廣東省政府約談電商平台 要求各大企業加強平台治理

股樓投資 19:48 2021/11/10

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內地雙11電商銷情理想，不過內媒報道，廣東消費者委員會約談了阿里巴巴 （09988） 旗下的淘寶及天貓、快手 （01024） 、拼多多（美：PDD）、抖音、京東 （09618） 及唯品會（美：VIPS）等大型電商平台。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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當局指電商平台有「三無產品」（生產日期、無質量合格證以及無生產廠家）及商品標籤等問題，要求電商企業加強平台治理，嚴格控制產品質量，將對照調查結果落實整改。

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撰文 : 謝克迪, CFA

廣東省 淘寶 天貓 阿里巴巴 快手—W（01024） 經濟 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 拼多多（美：PDD）

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