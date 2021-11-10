【搜游食誌@iM網欄】不時不食 Omakase（廚師發辦）

Omakase對於時下飲食文化已是一個不單是熟悉的名字，更是被通俗化運用起來。Omakase（廚師發辦）源自90年代,日本在氣泡經濟瀕臨崩圍之時，有一群饗客及壽司廚師對海洋生鮮美食非常熱愛及鍾情不時不食，壽司廚師亦是對鮮活食材及宰割生鮮有著精湛的技藝及認識，兩者從而結誼、惺惺相惜；Omakase並不是因為要彰顯身份而產生的昂貴高級餐飲事業。

▲ 廚師發辦是充分發揮廚師的廚藝、刀功、選材、味道、美學的造詣。

廚師發辦是充分發揮廚師的廚藝、刀功、選材、味道、美學的造詣。

讚賞營商者的生意頭腦，但過濫的聲稱Omakase，頓感無奈，食客未有真正體會到箇中真意，廚師亦只是配合營運策略，對食材、刀功、宰割等與「大師」之名，相距甚遠，又是一個令人婉惜的「劣幣」驅逐「良幣」的案例。

▲ 芙蓉花雕蒸星斑塊，蛋漿上的一層玻璃芡晶瑩效果成就出層次，亮白鮮嫩的斑片滲著一份不言而喻的新鮮感。

芙蓉花雕蒸星斑塊，蛋漿上的一層玻璃芡晶瑩效果成就出層次，亮白鮮嫩的斑片滲著一份不言而喻的新鮮感。

上週難得銀行金融業前輩，邀約到香港銀行家會所晚饍，感謝Teresa分享她欣賞的美食，更欣賞她時常鼓勵及支持全力以赴的年青人，在各行業上熱誠工作。是夜美酒佳餚不在話下，每次與Teresa相聚有說不完的話，因為令我永遠回味無窮的是她對社會及金融業的精闢意見，與前文所說的「Omakase」有著異曲同工的景象。銀行乃「百業之母」，掌握各行業實際數據，分析市場前景，制定短、中、長發展策略，培育人材，豈會是現時所見的景象，從業人員常抱著打工心態，按本子辦事，少了一份分析，及為商業客戶作「利他」之想，助他實際的發展。

▲ 簡單漬物前菜 - 醃子薑，以為是過季食材，原來在鮮嫰時採購，當造做漬物，經歷一點時間醃製，猶如「熟成」後才叫人驚喜

簡單漬物前菜 - 醃子薑，以為是過季食材，原來在鮮嫰時採購，當造做漬物，經歷一點時間醃製，猶如「熟成」後才叫人驚喜。

她敢言又有魄力，滿是山東人那份豪邁，魅力更未有因她退下職場陣線而退減，全心全意回報社會，為公益事業做實事，猶如當晚一道微不足道的前菜，醃漬子薑，甜中帶酸，酸中又帶微辣，辣中又帶甜，爽脆無渣，味道平衡，醒胃又輕盈。公益事業，大部份善長都落力捐款，她卻扛下難以量度的「倡導」工作，堅持為國際弱勢婦孺發聲，喚起國際社會確切的關注，這才是令到這份關愛持續，讓有需要的人獲得不斷的支援。

▲ 簡潔造型更叫人專注味道，帶點蜜味的淡芝士焗虎蝦，誘發海鮮的原味，蝦肉爽口彈牙，伴上廣式粗麵。

簡潔造型更叫人專注味道，帶點蜜味的淡芝士焗虎蝦，誘發海鮮的原味，蝦肉爽口彈牙，伴上廣式粗麵。

廚師當晚的芝士虎蝦伴粗麵，充分反映他掌握食材，廚藝嫻熟，更顯用心！廣式粗麵完全無「梘」味又爽滑，不輸西餐的意大利手工扁麵，虎蝦仍保留自身的鮮味，未有如坊間食肆加重汁芡的濃度而選用次級虎蝦，擺盤亦見其用心，當然仍有進步空間。

▲ 生焗胡椒鷄，材料簡單直接，提升雞肉及皮脂的原味道。

生焗胡椒鷄，材料簡單直接，提升雞肉及皮脂的原味道。

主人家熱情款待，生焗胡椒鷄，生焗保持肉嫩多汁實不容易，有點失準是皮不夠香脆，胡椒使皮下脂香和肉味，串連得剛好，微微辣香，醒醒鼻子，鹽巴醃雞，激活了蛋白質的氨基酸，肉味濃郁，脂香豐盈不膩。

▲ 懷舊甜品 -黑白配芝麻卷，為是夜晚餐寫上令人陶醉的句號。

懷舊甜品 -黑白配芝麻卷，為是夜晚餐寫上令人陶醉的句號。

最叫我驚喜是我家大人至愛的鴛鴦芝麻卷，雲霧中展示出黑白相間的芝麻卷，未食已經垂涎！賣相是近期精緻點心食肆常用的乾冰效果，與時並進，廚師團隊的進取心，值得欣賞，黑白芝麻卷甜度適中，軟糯而有咬口，不沾牙，俐落。不要少看他，光是當中粉漿的比例，肯定是經過多少次反覆實驗的黃金比例！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！