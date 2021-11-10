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【內房危機】憧憬內房融資鬆綁 內房股今日股債齊升

股樓投資 19:35 2021/11/10

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內地傳媒報道，銀行等機構投資者將以投資債券的方式為房企融資，防止行業資金鏈惡化，而蚒分房企表示將在銀行間市場註冊發行債務融資工具，同時市傳人行要求銀行對房企併購的貸款不列入三條紅綫的要求，反映房企融資環境將有所改善。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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受惠消息刺激，多間內房境外美元債強勁反彈，而4間藍籌內房股價亦報喜，中國海外 （00688） 、龍湖 （00960） 、潤地 （01109） 及碧桂園 （02007） 分別升6.7%至8.8%不等，合景泰富 （01813） 及雅居樂 （03383） 股價更升逾一成。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

合景泰富集團（01813） 雅居樂集團（03383） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 中國海外發展（00688） 經濟 中國 碧桂園（02007）

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