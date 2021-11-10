【內房危機】憧憬內房融資鬆綁 內房股今日股債齊升

內地傳媒報道，銀行等機構投資者將以投資債券的方式為房企融資，防止行業資金鏈惡化，而蚒分房企表示將在銀行間市場註冊發行債務融資工具，同時市傳人行要求銀行對房企併購的貸款不列入三條紅綫的要求，反映房企融資環境將有所改善。

延伸閱讀 彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

受惠消息刺激，多間內房境外美元債強勁反彈，而4間藍籌內房股價亦報喜，中國海外 （00688） 、龍湖 （00960） 、潤地 （01109） 及碧桂園 （02007） 分別升6.7%至8.8%不等，合景泰富 （01813） 及雅居樂 （03383） 股價更升逾一成。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機