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【供應鏈危機】港商不敢用盡產能接單　貨運趨「貴價貨走先」　歐美恐現聖誕節缺貨潮

商業 19:34 2021/11/10

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過往很長的一段時間，港口硬件沒有引入自動化技術，以及提升吞吐量等。當需求在短時間內急增，自然無法應付。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情影響全球至今，企業日漸找到疫下的生存之道，但供應鏈危機更日趨嚴重，成為另一挑戰。香港生產力促進局主席林宣武表示，問題令港商不敢接單，料最快到了2022年下半年，供應鏈才可恢復至正常的3成水平。

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物流受阻、港口擠塞問題持續，林宣武透露，有些廠商亦需藉空運「補貨」，惟成本壓力持續上漲。除了運輸成本外，原材料價格亦升超過10%。加上疫情帶來的不穩定性仍存在，「工廠只要出現一宗確診個案，便需停工14天。」

香港生產力促進局主席林宣武表示，供應鏈問題令港商不敢接單。（陳永康攝）

種種因素令大部分港商擔心未能順利交貨，故只敢接下7至8成的定單。廠商因無法預計物流時間，現金流亦會因此受影響。有廠商憂貨物逾期到達後，被買家棄貨；又反映現時貨運優先次序亦視乎貨品價格，出現「貴價貨走先」的趨勢。林又補充，特別是歐美零售市場，若預估的銷售數據準確，將很大機會導致聖誕節缺貨情況。

供應鏈危機爆發，林宣武相信是太多問題一次過出現。而且，過往很長的一段時間，港口硬件沒有引入自動化技術，以及提升吞吐量等。當需求在短時間內急增，自然無法應付。他估計︰「如果夠幸運，最快到了2022年下半年，供應鏈將會回復至正常的3成水平。」原因包括新船定單將會於2022、2023年交付及啟用，而美國現時對物流設備的投資，亦將會見效。

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