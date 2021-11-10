【小老闆生意經@iM網欄】「元宇宙」冒起 零售業隨時代迎來變革

零售業隨時代迎來變革

元宇宙（Metaverse）概念在市場持續發酵，自Facebook宣布改名Meta並轉向元宇宙方向發展後，「元宇宙」一字老是常出現。究竟什麼是元宇宙？元宇宙概念最早出現在1992年美國作家尼爾·斯蒂芬森的科幻小說《雪崩》中。當時小說內描繪了一個平行於現實世界的虛擬數字世界，稱之為「元界」。而現實世界中的人在這個所謂的「元界」中均都有一個虛擬分身。

元宇宙概念迅速崛起

今時今日，元宇宙有點像加強版的虛擬現實（VR）。人們將此技術應用在線上遊戲，透過玩遊戲，可交談、購物、散步、聊天、看電影、做任何們在現實生活中可以做的事情。但最關鍵的是，元宇宙會以各種無法預測的方式與現實世界互動。人們就像遊戲中的角色一樣，可自行移動在虛擬空間中屬自己的角色，且不受任何的外來控制。

目前元宇宙應用仍有很多可改進的地方，惟不少人覺得元宇宙就是互聯網及世界的未來。科技日新月異，繼虛擬貨幣推出後，現時還有虛擬世界，究竟100年後的世界會變成如何呢？

曾幾何時，做零售生意一定要開實體店，位置在愈旺的地區愈好，否則便吸引不到人流及客源。其後，不少樓上商舖及工廈改裝成為小商場，如不是大型連鎖的零售店，很多小店會選址以上的地方開店，一來可節省成本，二來亦吸引了不了年輕客戶。之後，網上商店的盛行，不少人開始轉至線上購物，而非到實體門店。隨IG、Facebook在市場上的使用者愈來愈多，進一步加快電商市場發展，尤其是淘寶平台受到人們熱烈追捧後。再者，自疫情的出現，更加快完善了線上商店在物流配送方面的服務。如今，市場掀起的虛擬概念再一次改變零售業的發展方向。

虛擬應用日新月異

隨著Bitcoin及ETH在市場上的價值愈來愈高，虛擬貨幣日益普化，令不少地方已開始接受虛擬貨幣付款。惟不少人仍抱著虛擬貨幣不安全的心態，而避免接觸虛擬貨幣。事實上，虛擬貨幣當中的區塊鏈（Blockchain）技術，正正是保障了用家的虛擬資產、虛擬身份的認證。Blockchain具去中心化的結算平台特點，其應用規則是建基於密碼演算法，而不是中央處理或任何中介機構，變相令系統具更高的透明度，進一步保障用家的資產。

虛擬貨幣市場熾熱，連虛擬商品也開始流行起來。非同質化代幣（NFT；Non-fungible token）近日在網上交易平台經常出現。而NFT的種類繁多，可以是數碼畫作、圖像、影音、短片、動畫等，並能夠以加密形式把特定資訊存放於Blockchain身上。一些大企業及名人也對這種新派交易模式感興趣，更有意推出相類似的虛擬商品。如是此的話，未知100年後的今日，大家是否會拿著虛擬錢包上的虛擬貨幣，在一個虛擬世界上購買虛擬商品呢？到時莫說是零售業大變革，我想應該是整個世界已煥然一新了吧。屆時電商平台可能已是落伍，流行的或是虛擬空間的購物商店。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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