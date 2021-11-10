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蘋果申請推遲開放App Store外部支付 美法院駁回

環球社會熱點 19:28 2021/11/10

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Apple（蘋果）被控禁止於App Store使用外部支付方式構成壟斷，美國法院9月下令Apple開放外部支付方式，Apple以時間不足為由要求推遲開放。法官質疑Apple要求推遲5年的時間過長，駁回申請並要求Apple下月如期開放外部支付。

印度亞穆納河現白色毒泡 印度教婦女無視安危照沐浴 （多圖） 【下一頁】

遊戲開發商Epic Games早前控告Apple壟斷市場，對App Store的應用軟件交易收入抽取15%至30%的佣金。

美國聯邦法官羅傑斯（Yvonne Rogers）9月頒令，要求Apple不可再阻止軟件開發商引導用戶透過外部支付方式付費，由下月9日起生效。

Apple一方上訴要求延期執行，代表律師佩里（Mark Perry）形容於App Store連接外部支付方式是一個艱難過程，稱Apple需要更多時間。

羅傑斯質疑Apple要求延期執行長達5年，指Apple除了聲稱制定指引需時之外，沒有提供可信理由，使法院確信禁令會造成Apple所指的破壞。

全球世紀末恐升溫2.4度 研究警告短期減排不足 【下一頁】

羅傑斯質疑Apple要求延期執行長達5年，指Apple除了聲稱制定指引需時之外，沒有提供可信理由，使法院確信禁令會造成Apple所指的破壞。

她於判決指出，Apple的要求存在根本缺陷。她表示Apple選擇性閲讀法院調查結果下提出延期要求，忽略支持禁令的全部調查結果，包括其佣金率導致Apple利潤極高，而禁用外部支付方式也與知識產權價值無關。

Apple未有解釋法庭禁令如何影響App Store的政策，但表示可能會研究出一種方式，要求開發商也需就使用外部支付方式的交易支付佣金。

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責任編輯：鄭錦玲

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