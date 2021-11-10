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【內房危機】 花樣年遭追債 復牌後曾暴跌5成 股價創歷史低位

股樓投資 19:24 2021/11/10

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陷入債務危機的花樣年（01777）昨日（9日）接獲若干貸款人通知要求償還未到期貸款，今早（10日）復牌後裂口低開逾5成，低見0.27元，收報0.355元，仍比停牌前跌36.6%，創歷史低位，成交額達1.1億元。

【領展復牌】 領展斥近31億購三澳洲商場 大行反應正面【見下頁

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花樣年上月未能如期償還2.05億美元票據，加劇了市場對中國房地產的擔憂。昨晚公司更發公告指，尚未接獲任何系列票據持有人通知，要求即時還款，惟已接獲若干貸款人（certain lenders）通知，要求償還未到期貸款，公司正就償付安排與有關貸款人展開討論。

花樣年更指，鑑於面臨流動資金問題，概不保證公司將能夠滿足其於其他融資文件項下的財務責任，倘未能滿足其擔保責任，於到期時償還任何債務或與債權人就重續或延長其借款或其他安排達成協議，則可能對公司的業務、前景、財務狀況及經營業績構成重大不利影響。

同場加映﹕【iM Cafe】阿爺留一綫 內房好相見

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記者：郭秀慧

 

花樣年控股（01777） 復牌 經濟 地產 成交

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