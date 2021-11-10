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【香港寬頻1310】香港寬頻出售JOS星馬業務6成股權　涉資8700萬元

股市 19:23 2021/11/10

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【香港寬頻1310】香港寬頻出售JOS星馬業務6成股權　涉資8700萬元

香港寬頻 （01310） 宣布向新加坡上市的IT公司星和出售ICT解決方案供商JOS的新加坡及馬來西亞業務的6成股權，涉資約1,500萬新加坡元（相當於約8,700萬港元），預期交易將於今年底前完成。

雙方稱，全面夥伴合作將提升收益及盈利，包括透過交叉銷售及追加銷售技能、網絡連接及方案，為新加坡、馬來西亞及香港的企業客戶提供點對點的價值。星和與香港寬頻將加強合作，包括提供電訊服務，例如國際服務、回傳及本地網絡服務、固網語音及流動通訊服務，星和與香港寬頻也將尋求共同開發ICT方案及服務的機會。

作為今次收購的備考，今年首9個月，JOS 新加坡及JOS馬來西亞將為星和的企業業務收入貢獻8,600萬新加坡元，期內將達到6.1億新加坡元。JOS 新加坡及JOS馬來西亞合共可為星和同期貢獻15%的企業業務收入。

香港寬頻持股管理人及集團行政總裁黎汝傑稱，相信在星和及香港寬頻的共同支持下，業務將享有更大的協同效益及增長潛力。

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編輯：李哲毅

港股 香港寬頻（01310）

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