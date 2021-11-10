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【跟錢家學理財@iM網欄】新興虛擬產品 提防加密貨幣騙案

名人薈萃 20:33 2021/11/10

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加密貨幣是新興虛擬產品，有些人可能對其前景有所憧憬，但卻不太了解加密貨幣的性質、風險、運作及交易方法。不法之徒正好利用這點，編造以高回報低風險為賣點的投資騙局。

騙徒看中加密貨幣主要由於其匿名性質，難以追蹤。加密貨幣交易雙方的個人資料或IP地址均不會記錄在區塊鏈內，具有極高的匿名性。罪犯在進行勒索、敲詐、網上情緣、虛假投資等騙案過程中，收取加密貨幣取代法定貨幣，以隱藏身分並進行清洗黑錢活動。

常見的加密貨幣罪案包括以下幾項:

網上情緣: 騙徒欺騙受害人感情及信任後，便會以各種原因，包括投資、寄禮物、應急周轉等借口，並以收取加密貨幣取代金錢以隱藏身分。

投資平台: 騙徒編寫虛假網站，讓受害人在非官方渠道下載加密貨幣投資平台應用程式，買入加密貨幣，並傳送至指定的加密貨幣錢包。受害人看到自己在假網站的戶口入錢後，銀碼顯示有上升及有利潤，其實都是虛假的，實際上只是將加密貨幣拱手讓給騙徒。

首次代幣發行: 即發起人以發行新加密貨幣的方式為投資項目進行眾籌，投資者因為憧憬巨大收益，買入所謂新加密貨幣。此類投資估值透明度低，甚或所謂新加密貨幣事實上並沒有發行。

當面交收搶劫: 不法之徒與加密貨幣交易者進行一兩次小額交易後，便聲稱有大額加密貨幣以優惠價出售，誘使受害人攜同大額現鈔至指定至地點交易，匪徒隨即搶去受害人的現金，然後逃去無蹤。另外，不法之徒亦可能扮演加密貨幣買家的角色，誘使受害人到指定至地點交易。當不法之徒獲得加密貨幣後，便會將大額現鈔交給受害人。這時候，在附近等候的劫匪便會出現，搶去受害人的現金。

勒索軟件: 不法分子入侵電腦系統或注入惡意程式碼，將其檔案資料庫加密，勒索受害人以加密貨幣繳交贖金。

騙徒手法層出不窮，不想成為下一個受害者，就要時刻保持警惕，特別是涉及加密貨幣的交易或投資。

 

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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