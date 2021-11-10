【智取英文@iM網欄】雅思閱讀準備 5大重點

上次與大家分享IELTS Reading 10大題型，今次我想同大家討論 IELTS Reading 的準備 5大重點。如果同學想在 IELTS Reading 奪得高分，同學必須要知道 如何準備 IELTS Reading ，才可以取得理想成績。

操練past paper

同學透過不斷操練past paper，從而熟習 IELTS Reading 的題型。網上有大量 IELTS Reading 免費練習，同學可以在網上下載，然後試做題目，看看自己可以取得多少分數。

文章題材

如果同學想在 READING 取得高分，同學需要知道 IELTS 常用題材，例如，日常生活、個人成長、家庭、社會、運動、藝術和學術。這些題材經常在IELTS 出現，只要對同學這些題材有所認識，便可以容易取得高分。

時間管理

同學需要在一小時之內完成三篇閱讀理解，因此，同學在操練試卷時，一定要在限時之內完成。我建議同學用20分鐘完成一篇閱讀理解，20分鐘包括完成所有題目和覆卷。

學會概括文章

IELTS Reading 是考核同學掌握文章中心思想的能力，只要同學明白每一段的大意，便可以容易答對題目，取得高分。

額外閱讀

除了操練past paper之外，同學也需要閱讀不同書籍或者報章。我建議同學可以每日用三十分鐘閱讀英文報章，學習不同詞匯和句式，對理解文章有幫助。

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