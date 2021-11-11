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印度亞穆納河現白色毒泡 婦女無視安危照沐浴 （多圖）

環球經濟金融 09:05 2021/11/11

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印度首都新德里的亞穆納河持續受污染物侵襲，近日來被污水及工業廢料等物質污染，浮起大量白色有毒的刺激性泡沫。但適逢當地迎來印度教祭典「太陽神節」，不少婦女只可按照傳統，在充滿污染物的河中沐浴，恐怕已對她們的身體造成影響。

印度民眾無視禁令放煙花 排燈節後新德里變「毒霧迷城」 【下一頁】

屬恆河分支的亞穆納河（Yamuna River）自周一起持續受污染，大量污水及工業廢料排放入河流，大量白色有毒污染泡沫覆蓋河面。專家指，白色泡沫具有高刺激性，含有高濃度的氨及磷酸鹽，影響呼吸系統及導致皮膚問題。

適逢印度教主要傳統節日之一的太陽神節（Chhath Puja），即使河流有肉眼可見的大量污染，不少婦女仍需按照傳統，在河中沐浴祈禱。當地婦女 Gunjan Devi 於周二（9日）表示，雖然河水非常骯髒，但是自己別無選擇，只能受污染的河流中沐浴。

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莫迪承諾印度2070年碳中和 向富國索7.8萬億 【下一頁】

據當地媒體指，政府已部署15 艘船來清除泡沫，但專家擔心污染物已對曾經沐浴的民眾造成重大損害。有專家指出，亞穆納河新德里流域早已是生態死亡狀態，多年來未見活魚出沒。

數十年以來，亞穆納河部分地區深受有毒化學品和未經處理的污水所困擾，亦是首都新德里地周邊地區污染程度最嚴重的河流。 據政府監測委員會稱，亞穆納河僅有2%河水流經新德里，但已佔河流內76%污染量。

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責任編輯：郭麗明

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