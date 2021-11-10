【iPhone 13】非官方維修iPhone 13屏幕致Face ID失效?　蘋果：將更新軟件放寬限制

▲ 蘋果（Apple）過往一直以不同方式，防堵第三方維修中心。早前iFixit報告也指出，蘋果於iPhone 13手機屏幕底部加入微型芯片，若iPhone 13用戶更換了第三方屏幕，可能會面臨Face ID失效問題。蘋果其後回應指，官方將會更新軟件，去解決以上問題。

蘋果（Apple）過往一直以不同方式，防堵第三方維修中心。早前iFixit報告也指出，蘋果於iPhone 13手機屏幕底部加入微型芯片，若iPhone 13用戶更換了第三方屏幕，可能會面臨Face ID失效問題。蘋果其後回應指，官方將會更新軟件，去解決以上問題。

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外媒Engadget報道指，蘋果早前在iPhone 13加入微型芯片限制，需要使用小型微型控制器才能與屏幕進行配對，而且只有蘋果官方，才擁有對應的軟件配對。如用戶更換第三方零件，有機會致Face ID失效。

蘋果隨即發表聲明，表示會針對上述情況在未來推出的軟件更新，提供解決方案，在非官方渠道維修屏幕亦不會引致Face ID失效。但蘋果官方尚未公布更新時間和具體解決方案。而蘋果提到作出軟件更新便可解決問題，相信並非是硬件上設置了限制。

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責任編輯：黃顯晴