  • 21°C
香港時間 : 20211110日 (三) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療科技】醫療巨頭加入蘋果董事會 勢助蘋果強化醫療科技領域服務

環球政經 18:55 2021/11/10

分享：

蘋果於周二（9日）宣佈，現年61歲，強生公司（Johnson & Johnson）的董事長兼CEO Alex Gorsky獲選加入蘋果公司董事會，Gorsky 自1988年起便服務於強生公司，主要負責銷售、管理和市場推廣方面工作，並於2012 年獲委任為 CEO，外界一般預測他將於明年1月卸任。

【Apple】創辦人喬布斯親自組裝初代Apple電腦於本周拍賣 成交價料高達468萬元【下一頁

蘋果公司的董事長 Arthur Levinson 表示Corsky將最尖端的科技帶到醫療保健領域，協助解決一些最迫切與複雜的挑戰。其聲音與遠見將有助 Apple 繼續透過科技的力量，為大眾的生活帶來積極影響，蘋果執行長Cook同樣表示Corsky優秀的領導、專業才能及豐富的經驗將令蘋果公司獲益良多。

儘管蘋果目前並沒有明確地說明 Alex Gorsky 會在蘋果公司當中擔當那種角色，但外界一般猜測其工作將會與近年蘋果一直大力推動的醫療科技業務範疇有關，如近年Apple Watch推出的多項健身相關，健康感測器等功能，相信未來Alex Gorsky 便會有機會參與其中，以其專業領域的經驗與意見為蘋果進軍醫療科技領域作出重大貢獻。

【筍工推介】警務處請靶場一級工人 月薪1.4萬至1.7萬 負責保養靶場設施和保管靶場設備【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭日棱

保健 Apple Apple Watch 醫療科技

上一篇文章

【iM Cafe】阿爺留一綫 內房好相見

下一篇文章

【有相睇】樓齡偏舊都照殺！慈雲山兩房單位　連裝修兼有價講　成交價「4球」有找
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【理財熱話】探險隊芬蘭尋寶34年 稱「世界最大寶藏」有望曝光 價值逾1575億港元
【理財熱話】探險隊芬蘭尋寶34年 稱「世界最大寶藏」有望曝光 價值逾1575億港元
男朋友要求先置業後結婚 叫女朋友先付一成首期 惟單位沒有女方名字
男朋友要求先置業後結婚 叫女朋友先付一成首期 惟單位沒有女方名字
【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」
【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款