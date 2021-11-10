【醫療科技】醫療巨頭加入蘋果董事會 勢助蘋果強化醫療科技領域服務

蘋果於周二（9日）宣佈，現年61歲，強生公司（Johnson & Johnson）的董事長兼CEO Alex Gorsky獲選加入蘋果公司董事會，Gorsky 自1988年起便服務於強生公司，主要負責銷售、管理和市場推廣方面工作，並於2012 年獲委任為 CEO，外界一般預測他將於明年1月卸任。

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蘋果公司的董事長 Arthur Levinson 表示Corsky將最尖端的科技帶到醫療保健領域，協助解決一些最迫切與複雜的挑戰。其聲音與遠見將有助 Apple 繼續透過科技的力量，為大眾的生活帶來積極影響，蘋果執行長Cook同樣表示Corsky優秀的領導、專業才能及豐富的經驗將令蘋果公司獲益良多。

儘管蘋果目前並沒有明確地說明 Alex Gorsky 會在蘋果公司當中擔當那種角色，但外界一般猜測其工作將會與近年蘋果一直大力推動的醫療科技業務範疇有關，如近年Apple Watch推出的多項健身相關，健康感測器等功能，相信未來Alex Gorsky 便會有機會參與其中，以其專業領域的經驗與意見為蘋果進軍醫療科技領域作出重大貢獻。

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責任編輯：鄭日棱