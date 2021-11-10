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【有相睇】樓齡偏舊都照殺！慈雲山兩房單位　連裝修兼有價講　成交價「4球」有找

股樓投資 18:47 2021/11/10

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樓價上升是近用大趨勢，低於400萬元的上車盤買少見少，若要追求物業位置、間隔都合心意就更難。不過，位於慈雲山的華基大廈有連裝修放盤，業主又提供議價空間，有上車客就不介意樓齡舊，以390萬元入市上樓。

富誠地產林惠芳表示，華基大廈中層E室，單位為兩房間隔，實用面積313平方呎，座向西南望區內市景，上述單位業主於本年7月底出售物業，放盤初期開價440萬元，單位附設裝修，吸引區內上車客，最後雙方議價50萬元，以390萬元成交，實用呎價12,460元。 

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據了解，原業主於2013年4月以265萬元購入單位，持貨8年，是次轉手賬面獲利約125萬元，期間升值47%。資料顯示，華基大廈位於黃大仙毓華里1-23號，入伙日期由1976開始，樓齡約45年。物業共提供126個單位，實用面積由313至365平方呎不等。代理表示，目前華基大廈放盤約3個。

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撰文 : 謝昕蕎

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